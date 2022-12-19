19 Aralık 2022 döviz kurları
İstanbul serbest piyasada dolar 18,6460 liradan, avro 19,7800 liradan yeni güne merhaba dedi.
Ekonomi 19.12.2022, 09:09
İstanbul serbest piyasada dolar 18,6460 liradan, avro 19,7800 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada 18,6440 liradan alınan dolar 18,6460 liradan satılıyor. 19,7780 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 19,7800 lira olarak belirlendi.
Cuma günü, doların satış fiyatı 18,6450 lira, avronun satış fiyatı ise 19,8010 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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