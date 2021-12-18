18 Aralık 2021 altın fiyatları
Altının gram fiyatı, bugün de yukarı yönlü hareketine devam ederek ile tarihi zirvesini korumaya devam ediyor. Bir önceki günü 907,22 TL ile kapatan gram yüzde 5,08 artışla 953.68 TL ile güne başladı.
Ekonomi 18.12.2021, 14:52
Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.601,00, Cumhuriyet altını da 6.344,00 TL'den satılıyor.
Altının ons fiyatı, 1.796,38 dolardan alıcı buluyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (18 KASIM 2021)
Gram altın: 953,28
Çeyrek altın: 1.601,00
Yarım altın: 3.202,00
Cumhuriyet altını: 6 bin 344
Reşat altın: 6 bin 376,95
Altın ONS: 1 bin 796,38
7
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|16
|39
|2. Konyaspor
|16
|30
|3. Hatayspor
|16
|29
|4. Başakşehir
|16
|28
|5. Fenerbahçe
|16
|27
|6. Alanyaspor
|16
|27
|7. Beşiktaş
|16
|24
|8. Adana Demirspor
|16
|23
|9. Galatasaray
|16
|23
|10. Sivasspor
|16
|22
|11. Giresunspor
|17
|22
|12. Karagümrük
|16
|22
|13. Antalyaspor
|16
|21
|14. Gaziantep FK
|16
|21
|15. Kayserispor
|16
|19
|16. Altay
|17
|18
|17. Göztepe
|16
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|16
|14
|19. Rizespor
|16
|13
|20. Kasımpaşa
|16
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|16
|33
|2. Erzurumspor
|15
|31
|3. Ankaragücü
|16
|30
|4. Eyüpspor
|16
|30
|5. Bandırmaspor
|16
|28
|6. Samsunspor
|16
|26
|7. İstanbulspor
|16
|23
|8. Adanaspor
|17
|23
|9. Kocaelispor
|16
|23
|10. Gençlerbirliği
|16
|23
|11. Tuzlaspor
|15
|22
|12. Boluspor
|16
|21
|13. Menemenspor
|16
|20
|14. Manisa FK
|17
|19
|15. Bursaspor
|16
|18
|16. Ankara Keçiörengücü
|16
|18
|17. Denizlispor
|16
|16
|18. Altınordu
|16
|16
|19. Balıkesirspor
|16
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|17
|41
|2. Liverpool
|17
|40
|3. Chelsea
|17
|37
|4. Arsenal
|17
|29
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|14
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|17
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|17
|10
|20. Norwich City
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|17
|42
|2. Sevilla
|16
|34
|3. Real Betis
|17
|33
|4. Atletico Madrid
|16
|29
|5. Real Sociedad
|17
|29
|6. Rayo Vallecano
|17
|27
|7. Valencia
|17
|25
|8. Barcelona
|16
|24
|9. Espanyol
|18
|23
|10. Osasuna
|17
|22
|11. Athletic Bilbao
|17
|21
|12. Celta de Vigo
|18
|20
|13. Mallorca
|17
|20
|14. Villarreal
|16
|19
|15. Granada
|16
|16
|16. Elche
|17
|15
|17. Deportivo Alaves
|16
|15
|18. Cádiz
|17
|13
|19. Getafe
|17
|12
|20. Levante
|17
|8