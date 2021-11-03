17 kurucu üye ile melek yatırım ağı Q Angels kuruldu

Koç Üniversitesi mezunları tarafından, kâr amacı gütmeyen bir dernek olarak 17 kurucu üye ve güçlü danışma kurulu tarafından kurulan melek yatırım ağı Q Angels, farklı sektörlerde tecrübe sahibi olan mezun yatırımcıları ile yenilikçi teknoloji girişimlerini bir araya getirerek, girişimlerin büyümesine katkı sağlamayı hedefliyor. Q Angels ilk defa danışma kurulu ile kurulmuş bir melek yatırım ağıdır.

Koç Üniversitesi mezunları tarafından, kâr amacı gütmeyen bir dernek olarak 17 kurucu üye ve güçlü danışma kurulu tarafından kurulan melek yatırım ağı Q Angels, farklı sektörlerde tecrübe sahibi olan mezun yatırımcıları ile yenilikçi teknoloji girişimlerini bir araya getirerek, girişimlerin büyümesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği’nde (KUMED) ilk tohumları atılan, dünyada bir ilk olarak kurumsal şirketlerden oluşan bir danışma kuruluna sahip olan Q Angels, yatırımcılarına yatırım fırsatı sunarken bu sayede girişimciler ile şirketleri de bir araya getiriyor. Hem girişimcilerin danışma kurulu üyelerinin pazar bilgilerinden yararlanmasını hem de kurumsal şirketlerin girişimcilerle işbirliği yapmasını ve girişimcilerin büyümesine yardımcı olmasını sağlıyor.

Q Angels Kurucu Başkanı Ayşe İnal; “Bir Koç Üniversitesi mezunu olarak, dünyada ilk defa kurumları danışma kurulu adı altında bir araya getiren melek yatırım ağı kurulmasından dolayı çok mutluyum. İş hayatındaki deneyimlerimizi Koç çatısı altında toplayarak, girişimlerin büyümesine katkı sağlayacak, döngü tamamlayıcı bir mekanizma geliştirdik. Girişimcileri yatırımcılarla bir araya getirerek yatırım olanaklarına ulaşmalarını sağlayacak ve aynı zamanda da girişimcilerin şirketlere ulaşmalarını, şirketlere satış yapmalarını ve büyümelerini hızlandıracak bir ekosistem kurduk. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek melek yatırım ağlarına bir yenilik sunmaktan dolayı çok mutluyuz. Hedefimiz, tüm bilgi birikimimiz ve networkümüzü girişimcilere değer katacak şekilde kullanmak.

Q Angels’in çok önemli bir sosyal amacı da var. Yatırımcılar ileride çıkış (exit) yaptıkları zaman, derneğe sağlamış oldukları bağış sayesinde daha çok girişimci ve gencin okumasına, gelişmesine katkı sağlamış olacaklar. Ayrıca yurt dışındaki melek yatırım ağları ve girişimcilik ekosistemleriyle olan yakın ilişkilerimiz sayesinde Q Angels tarafından yatırım alan girişimler yurt dışına açılma fırsatı yakalayacak” diyor.

Kurucular arasında yer alan Yıldız Ventures'in CEO'su Yahya Ülker'in açıklaması ise şöyle:

"Türkiye’nin ve girişimcilerinin daha fazla melek yatırımcıya ihtiyacı var. Koç Üniversitesi Mezunları tarafından kurulan Q Angels melek yatırım ağının 17 kurucu üyesinden biri olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Mezunu olduğumuz okulun verdiği yenilikçi ve girişimci ruhla, her birimizin farklı sektörlerdeki tecrübe ve birikimini ortaya koyacağı güçlü bir danışma kurulu ile birlikte daha fazla girişimcinin yatırım olanaklarından yararlanması için çalışacağız.

Yatırımcıların exit sırasında Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği’ne (KUMED) yapacakları bağışlar da daha fazla gencin eğitimine, dolayısıyla ülkemizin geleceğine katkı sağlayacak. Q Angels’ın sadece destek olacağı girişimlere değil, biz kurucularına da çok şey katacağına inanıyor ve birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum."

Danışma kurulunda birçok şirketi barındıran Q Angels kurucu üyeleri; Ayşe İnal, Kenan Yılmaz, Nesim Mizrahitokatlı, Ihsan Elgin, Albert Krespin, Egemen Döven, Yahya Ülker, Banu Vargı, Sinan Günal, Levent Ortaköylüoğlu, Kerem Sidar, Hediye Güral, Erkan Ceritoğlu, Emre Yılmaz, Aslıhan Sadıkoğlu Kornoşor, Münevver Eröz ve Murat Onsekizoğlu’ndan oluşuyor. Q Angels Genel Sekreterliği’ni Melis Alp yürütüyor.

Kaynak: egirişim