17 Ağustos döviz kurları
İstanbul serbest piyasada dolar 17,9540 liradan, avro 18,2890 liradan güne merhaba dedi.
Ekonomi 17.08.2022, 09:09
İstanbul serbest piyasada dolar 17,9540 liradan, avro 18,2890 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 17,9520 liradan alınan dolar 17,9540 liradan satılıyor. 18,2870 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,2890 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 17,9640 lira, avronun satış fiyatı ise 18,2720 lira olmuştu.
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Günün Anketi Tümü
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|4. Başakşehir
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|5. Alanyaspor
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|4
|6. Beşiktaş
|2
|4
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|2
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|2
|3
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|3
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|3
|12. Konyaspor
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|2
|13. Ümraniye
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|1
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|0
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|2
|0
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|0
|Takımlar
|O
|P
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|1
|3
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|1
|3
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|1
|3
|4. Eyüpspor
|1
|3
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|3
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|1
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|1
|1
|8. Adanaspor
|1
|1
|9. Keçiörengücü
|1
|1
|10. Rizespor
|1
|1
|11. Tuzlaspor
|1
|1
|12. Erzurumspor
|1
|1
|13. Pendikspor
|1
|1
|14. Bandırmaspor
|0
|0
|15. Denizlispor
|1
|0
|16. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|17. Sakaryaspor
|1
|0
|18. Ö.K Yeni Malatya
|1
|0
|19. Altay
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Brentford
|2
|4
|4. Tottenham
|2
|4
|5. Newcastle
|2
|4
|6. Leeds United
|2
|4
|7. Chelsea
|2
|4
|8. Brighton
|2
|4
|9. Aston Villa
|2
|3
|10. Nottingham Forest
|2
|3
|11. Bournemouth
|2
|3
|12. Liverpool
|2
|2
|13. Fulham
|2
|2
|14. Wolverhampton Wanderers
|2
|1
|15. Leicester City
|2
|1
|16. Crystal Palace
|2
|1
|17. Southampton
|2
|1
|18. Everton
|2
|0
|19. West Ham United
|2
|0
|20. M. United
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|1
|3
|2. Real Betis
|1
|3
|3. Villarreal
|1
|3
|4. Osasuna
|1
|3
|5. Real Madrid
|1
|3
|6. Real Sociedad
|1
|3
|7. Valencia
|1
|3
|8. Celta Vigo
|1
|1
|9. Espanyol
|1
|1
|10. Athletic Bilbao
|1
|1
|11. Barcelona
|1
|1
|12. Mallorca
|1
|1
|13. Rayo Vallecano
|1
|1
|14. Almeria
|1
|0
|15. Sevilla
|1
|0
|16. Cadiz
|1
|0
|17. Girona
|1
|0
|18. Elche
|1
|0
|19. Getafe
|1
|0
|20. Real Valladolid
|1
|0