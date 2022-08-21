150 bin baş besilik erkek sığır ithal edilecek
Tarım ve Orman Bakanlığı, canlı hayvan ithalatına izinli ülkelerden toplam 150 bin baş besilik erkek sığır ithalatı için başvuruları almaya başladı. İthalat başvuruları 31 Ağustos'a kadar yapılabilecek.
Ekonomi 21.08.2022, 12:52
Konuya ilişkin duyuru, Bakanlığa bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün sitesinde yayımlandı.
Besilik sığırlar, angus, şarole (charolais), limusin (limousin), hereford, Belçika mavisi (Belgium blue), piedmentosa, obrak (aubrac), gasconne, salers, blondeD'Aquitane, senepol, braford, brangus, simental ve shorthorn ırkları veya bunların melezleri olacak.
En fazla 5 bin baş için başvuru yapılabilecek
Müracaatta bulunacakların Bakanlığın, Hayvan Kayıt Sistemi'nde (TÜRKVET) en az bir yıllık işletme kaydı bulunması gerekiyor. Bir işletme için tek müracaatta bulunulabilecek.
Başvuru sahipleri, işletme kapasitelerine göre, en fazla 5 bin baş için başvurabilecek.
İthalat başvuruları 31 Ağustos'a kadar alınacak.
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