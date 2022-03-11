11 Mart 2022 döviz kurları

Dolar ve euro kuru yükselişini sürdürürken, birçok sektörü yakından ilgilendiren döviz kurları verileri, vatandaşlar tarafından sıkı takip ediliyor. Bir süre sakin seyreden doların bu durumu savaşla birlikte bozuldu. Dolar 14,9297 liradan, euro 16,4588 liradan güne başladı.

Bir süre Merkez Bankası'nın müdahaleleri ve dövize endeksli mevduat hesabının desteğiyle 13,50 civarında sabitlenen yatay seyirin bozulmasının ardından dolar/TL, küresel olarak değer kazandı ve döviz kuru tekrar yükselmeye başladı.