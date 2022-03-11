11 Mart 2022 döviz kurları
Serbest piyasada dolar/TL an itibarıyla 14,9297 liradan, euro ise 16,4588 liradan günün açılışını yaptı.
Ekonomi 11.03.2022, 09:34
Dolar ve euro kuru yükselişini sürdürürken, birçok sektörü yakından ilgilendiren döviz kurları verileri, vatandaşlar tarafından sıkı takip ediliyor. Bir süre sakin seyreden doların bu durumu savaşla birlikte bozuldu. Dolar 14,9297 liradan, euro 16,4588 liradan güne başladı.
Bir süre Merkez Bankası'nın müdahaleleri ve dövize endeksli mevduat hesabının desteğiyle 13,50 civarında sabitlenen yatay seyirin bozulmasının ardından dolar/TL, küresel olarak değer kazandı ve döviz kuru tekrar yükselmeye başladı.
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ağır kar duşu
Günün Anketi Tümü
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|28
|67
|2. Konyaspor
|28
|52
|3. Başakşehir
|28
|47
|4. Fenerbahçe
|28
|47
|5. Alanyaspor
|28
|46
|6. Adana Demirspor
|28
|45
|7. Beşiktaş
|28
|45
|8. Hatayspor
|28
|43
|9. Karagümrük
|28
|40
|10. Kayserispor
|28
|38
|11. Gaziantep FK
|28
|37
|12. Galatasaray
|28
|35
|13. Antalyaspor
|28
|35
|14. Sivasspor
|28
|34
|15. Kasımpaşa
|28
|32
|16. Giresunspor
|28
|32
|17. Göztepe
|28
|27
|18. Altay
|28
|26
|19. Rizespor
|28
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|28
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|27
|55
|3. Bandırmaspor
|27
|46
|4. İstanbulspor
|26
|46
|5. Eyüpspor
|27
|45
|6. Erzurumspor
|27
|44
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|26
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|28
|69
|2. Liverpool
|27
|63
|3. Chelsea
|27
|56
|4. Arsenal
|25
|48
|5. M. United
|28
|47
|6. West Ham United
|28
|45
|7. Tottenham
|26
|45
|8. Wolverhampton Wanderers
|28
|43
|9. Aston Villa
|27
|36
|10. Southampton
|28
|35
|11. Crystal Palace
|28
|33
|12. Leicester City
|25
|33
|13. Brighton
|27
|33
|14. Newcastle
|27
|31
|15. Brentford
|28
|27
|16. Leeds United
|28
|23
|17. Everton
|25
|22
|18. Burnley
|26
|21
|19. Watford
|28
|19
|20. Norwich City
|28
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|27
|63
|2. Sevilla
|27
|55
|3. Barcelona
|26
|48
|4. Atletico Madrid
|27
|48
|5. Real Betis
|27
|46
|6. Real Sociedad
|27
|44
|7. Villarreal
|27
|42
|8. Athletic Bilbao
|27
|40
|9. Valencia
|27
|36
|10. Celta Vigo
|27
|35
|11. Osasuna
|27
|35
|12. Espanyol
|27
|32
|13. Rayo Vallecano
|26
|31
|14. Elche
|27
|29
|15. Getafe
|27
|27
|16. Mallorca
|27
|26
|17. Granada
|27
|25
|18. Cadiz
|27
|24
|19. Deportivo Alaves
|27
|22
|20. Levante
|27
|18