banner38

109 ton altın için beklenen onay geldi

GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ tarafından Bilecik'in Söğüt ilçesindeki maden işletme ruhsatı dahilinde yer alan Söğüt Altın Madeni Projesi'nin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) onay süreci tamamlandı. Bu karar sonrasında 2021 yılı aralık ayı içerisinde Söğüt Altın Madeni sahasında inşaat faaliyetleri başlayacak. Söğüt'te GÜBRETAŞ'a ait maden sahasında 3,5 milyon onsluk (109 ton) altın varlığı tespit edilmişti.

Ekonomi 18.11.2021, 12:39
109 ton altın için beklenen onay geldi

GÜBRETAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, onay sürecinin tamamlanmasıyla aralık ayı içerisinde inşaatlara başlanacağı bildirildi.

ARALIK AYINDA İNŞAAT ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bağlı ortaklığımız GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ tarafından Bilecik ili, Söğüt ilçesi sınırları içerisindeki 82050 nolu maden işletme ruhsatı dahilinde yer alan Söğüt Altın Madeni Projesi'nin gerçekleştirilebilmesi için, 25.02.2021 tarihinde Çevresel Etki Değerlendirmesi başvurusunun yapıldığı daha önce duyurulmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 17 Kasım 2021 tarihinde Söğüt Altın Madeni Kapasite Artışı Projesi ile ilgili olarak 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' kararı verilmiş olup böylece proje ile ilgili ÇED onay süreci tamamlanmıştır.

Bu karar sonrasında 2021 yılı aralık ayı içerisinde Söğüt Altın Madeni sahasında inşaat faaliyetleri başlayacaktır."

3,5 MİLYON TONLUK REZERV TESPİT EDİLDİ

Söğüt'te GÜBRETAŞ'a ait maden sahasında 3,5 milyon onsluk (109 ton) altın varlığı tespit edilmişti. Yapılacak yatırımların ardından Bilecik'teki sahada 2022 yılının sonuna kadar yıllık 7 bin ton olmak üzere altın üretiminin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

ACELE KAMULAŞTIRMA YAPILDI

Maden sahasında tespit edilen 3,5 milyon onsluk (109 ton) altın varlığı için çıkarılan acele kamulaştırma kararı sonrası bölgedeki arazilerin mülkiyeti de geçtiğimiz aylarda Hazine'ye devredildi.

2022 SONUNA KADAR ALTIN ÜRETİMİ GERÇEKLEŞECEK

GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ Genel Müdürü Halit Semih Demircan ÇED raporu ve diğer prosedürlerin tamamlanmasından kısa süre sonra tesis inşaat faaliyetlerine geçileceğini belirterek, "2022 yılının sonuna kadar altın üretimini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: Yeni Şafak
#GÜBRETAŞ
Yorumlar (0)
12
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6