Ekonominin belkemiği konumundaki esnafa rahat bir nefes aldıracak 100 milyar liralık destek paketine başvurular başladı. TESK Başkanı Palandöken, paketin piyasalara büyük hareket getireceğini söyledi.

Cumhurbaşanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 milyar liralık esnaf paketine başvurular başladı. Kredi limitlerini artıran, faizi 2 puan indiren paketten 15 milyon kişinin yararlanması bekleniyor.

Paket esnaf kredilerini yeniden yapılandırdı. Yüzde 9.5 olan faiz oranları 2 puan inerek 7.5 olarak uygulanacak. Esnaf ve sanatkarlar 60 ay vadeyle krediyi ödeyecek. Kredi üst limitleri de 350 bin TL'den 500 bin TL'ye çıkarıldı.

İşyeri edindirme ve taşıt kredisi limitleri ise 1 milyon TL'den 1.5 milyon TL'ye yükseltildi. Genç girişimcilerin sıfır faizli kredi limiti 100 bin TL'den 300 bin, yaş sınırı da 35'e çıkarıldı. Halkbank'tan kredi kullanıp takibe düşen esnafa da 6 ay geri ödemesiz 36 aya kadar vadeyle, yüzde 4 faizle kredi kullandırılacak.

ŞARTLARI NELER?

Esnaf kefalet kredisine başvurmak için, en az 3 ay süreyle esnaf kefalet kooperatifine üye olmak, kredi çekmek istediğiniz kooperatife şahsen başvuru yapmak, TESKOMB'a bağlı bulunan başka bir kooperatife üyeliği bulunmamak, esnafın yıllık cirosunu gösteren belgedeki kazancının kredi taksitlerini ödemeye yeterli olması, tapu veya araç teminatı göstermek gerekiyor.

PAKET ESNAFI MEMNUN ETTİ

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yeni paketin esnafa nefes aldıracağını belirterek, "Krediler 60 ay süreli. Dolayısıyla piyasaya hareketlilik getirecek.

Enflasyonun düşmesine de katkısı olacaktır. Sadece yeni kredi alacaklara değil, alıp da ödeyememiş olanlara da yüzde 4 faizle 36 ay süreyle kredi veriliyor.

Genç girişimcilere faizsiz destek var. Bugüne dek 1 milyon 300 bin esnaf krediden yararlandı. Ülkede 15 milyon kişi bundan etkilenecek" dedi.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın, destek paketinin esnaf için cansuyu olduğunu belirterek, "Paketi kullanacak esnafımız, bunun değerini iyi bilmeli ve gerçekten de işyeriyle alakalı konularda bu harcamayı yapmalıdır" dedi.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü ise şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 'esnafa kredi desteği' paketinden oldukça memnunuz.

İnşallah önümüzdeki süreçte sicil affı, vergi affı ve SGK affı konusunda da beklentimizin sonucuna ulaşırız" dedi. Koçarlı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı İlker Aşkın, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Esnaflar kredi başvurularını yapmak için üye oldukları kooperatife gidecek. Kooperatif kredi istihbarat işlemlerini tamamlayacak. Olumluysa, talebi yönetim kuruluna gönderecek.

Yönetim kurulu onayladıktan sonra dosya Halkbank şubesine yollanacak. Halkbank tarafından yapılacak istihbaratın olumlu olması durumunda kredi hesabınıza yatırılacak.

Kaynak: Sabah