10 Kasım rekor günü oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu tarihte toplam elektrik üretiminde rüzgarın payının yüzde 20,1 olduğunu kaydetti.

Rüzgarın hızına yetişilmiyor!..



10 Kasım'da rüzgardan elektrik üretimi 181 bin 249 MWh ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.



Türkiye'nin rüzgarı arkamızda, yeni hedeflere doğru ilerliyoruz. pic.twitter.com/mPks8IPZmX — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) November 12, 2021

Rüzgardan elektrik üretiminin 10 Kasım'da 181 bin 49 megavatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını belirten Dönmez, "Türkiye'nin rüzgarı arkamızda, yeni hedeflere doğru ilerliyoruz." ifadesini kullandı.