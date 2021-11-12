10 Kasım rekor günü oldu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada rüzgar vasıtasıyla elektrik üretiminin 10 Kasım'da 181 bin 49 megavatsaatle rekor kırdığını açıkladı.
Ekonomi 12.11.2021, 21:54
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu tarihte toplam elektrik üretiminde rüzgarın payının yüzde 20,1 olduğunu kaydetti.
Rüzgarın hızına yetişilmiyor!..— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) November 12, 2021
10 Kasım'da rüzgardan elektrik üretimi 181 bin 249 MWh ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Türkiye'nin rüzgarı arkamızda, yeni hedeflere doğru ilerliyoruz. pic.twitter.com/mPks8IPZmX
Rüzgardan elektrik üretiminin 10 Kasım'da 181 bin 49 megavatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını belirten Dönmez, "Türkiye'nin rüzgarı arkamızda, yeni hedeflere doğru ilerliyoruz." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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