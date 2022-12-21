1 Ocak'ta yürürlüğe girecek! Yüzde sıfır olarak belirlendi
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile eğlence vergisi kaldırıldı.
Ekonomi 21.12.2022, 08:02 21.12.2022, 09:39
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile film gösterimleri, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi yüzde sıfır olarak belirlendi. 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; yerli film gösterimlerinden, yabancı film gösterimlerinden, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranı yüzde sıfır olarak belirlendi.
Karar, 2464 Belediye Gelirleri Kanunun 21'inci maddesinde yer alan eğlence vergisi nispetleri ile ilgili ekli kararın yürürlüğe konulmasına, mezkur kanunun 96'ncı maddesinin (c) fıkrası gereğince verildi.
Karar, 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla uygulanacak.
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