1 milyonuncu Peugeot SUV 3008 banttan indi

Peugeot'nun SUV pazarındaki başarısının önemli sahiplerinden SUV 3008, 5 yılda 1 milyon adetlik üretime ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot, dünya çapında ve Türkiye’de sürdürdüğü SUV başarısının en önemli modellerinden biri olan Peugeot SUV 3008’in üretildiği 5'inci yılında 1 milyonuncusunu banttan indirdi.

SUV 3008, 1 milyon sınırını geçerek çok önemli bir kilometre taşına imza attı.

Avrupa ve Çin’de üretilen otomobil, 2017 Yılın Otomobili ödülü de dahil olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki otomobil uzmanlarının ve tüketicilerinin gönüllerini kazanarak dünya genelinde 76 ödül alırken, 1 milyonuncusu Fransa Sochaux fabrikasının hattından törenle indirildi.

- Segment liderliğini koruyor

Peugeot SUV 3008, Fransa pazarında satışa sunulduğu ilk ayından bu yana kendi segmentinde lider konumunda bulunuyor. Avrupa’da ise 2021 yılında SUV segmentinde ikinci sırada yer alıyor. Ayrıca Portekiz’de ilk, İtalya ve İspanya'da ise ikinci olup Güney Avrupa pazarında da güçlü konumda. Modelin satışlarının yüzde 65’i Avrupa pazarına gerçekleşirken, Avrupa dışındaki önde gelen pazarlar arasında ise Türkiye, İsrail, Japonya ve Mısır bulunuyor.

Peugeot SUV 3008, Türkiye'de geçen yılı toplam SUV pazarı lideri olarak kapatan markanın 2021 ekim ayında da toplam SUV segmentinde liderliğe ulaşmasında Peugeot SUV 2008 ile birlikte en önemli rolü oynayan modeller arasında yer alıyor. Peugeot SUV 3008 modelinin global satışlarının yüzde 80’inden fazlası otomatik şanzımanla tercih edilirken, yaklaşık yüzde 38’i üst donanım versiyonlarıyla tüketiciyi kendisine çekiyor. Bu da Peugeot markasının sınıf atlama stratejisinin bu modelde ne kadar olumlu ilerlediğini doğrular nitelikte bir gösterge olarak öne çıkıyor.

Peugeot SUV 3008, yeni nesil sürüş destek sistemlerinin yanı sıra yeni kaliteli gösterge ekranına ve yeni 10 inç yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekrana sahip Peugeot i-Cockpit ile donatılıyor. Araç, sürüş keyfi ve verimliliği bir arada sunan şarj edilebilir hibrit, iki veya dört tekerlekten çekişli ve ayrıca içten yanmalı motor seçenekleriyle markanın “seçim özgürlüğü” yaklaşımını mükemmel bir şekilde uyguluyor.

Peugeot SUV 3008, dinamik özellikleri dışında özgün ve modern dış tasarımı sayesinde müşterilerinin beğenisini kazandı. İç mekân, i-Cockpit gibi teknolojiler sayesinde, müşterilerin kendilerini rahat hissettikleri sıcak bir ortam sunuyor.