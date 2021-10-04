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Ekim ayı kira zam oranı belli oldu

Genel 04.10.2021, 11:45
Ekim ayı kira zam oranı belli oldu
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Eylül ayına ait enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte ekim ayı kira artış oranında ne kadar olacağı açıklandı.