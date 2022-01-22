YÖKDİL artık tüm illerde yapılacak
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YÖKDİL'in artık 81 ilde yapılacağını bildirdi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uygulanan YÖKDİL'in bu yıldan itibaren 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştirileceğini bildirdi.
Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 13 Mart 2022'de düzenlenecek 2022-YÖKDİL/1 başvuru kılavuzunun "https://osym.gov.tr" sitesinde yayımlandığını belirterek başvuruların 21-31 Ocak 2022 arasında yapılacağını aktardı.
Adaylara başarılar dileyen Aygün, şu ifadeleri kullandı:
"YÖKDİL, 81 ilde uygulanacak. Adaylarımızın sınavlara erişimini kolaylaştırmak için sınav merkezi sayısını artırıyoruz. Bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uyguladığımız YÖKDİL'i bu yıldan itibaren 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz. Adaylarımıza hayırlı olsun."
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|22
|51
|2. Konyaspor
|21
|42
|3. Adana Demirspor
|23
|37
|4. Fenerbahçe
|23
|37
|5. Beşiktaş
|23
|36
|6. Alanyaspor
|22
|35
|7. Hatayspor
|22
|35
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Sivasspor
|23
|31
|10. Kayserispor
|22
|31
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|21
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|30
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|23
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|22
|27
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|22
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|22
|21
|19. Altay
|22
|18
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|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|20
|38
|4. İstanbulspor
|21
|36
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|20
|36
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|20
|33
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|20
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Gençlerbirliği
|21
|26
|12. Boluspor
|19
|24
|13. Kocaelispor
|21
|24
|14. Keçiörengücü
|20
|23
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|21
|45
|3. Chelsea
|23
|44
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Tottenham
|19
|36
|7. Arsenal
|20
|35
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|21
|29
|10. Aston Villa
|21
|26
|11. Leicester City
|19
|25
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|21
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|22
|46
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Villarreal
|22
|32
|7. Barcelona
|20
|32
|8. Rayo Vallecano
|20
|31
|9. Valencia
|21
|29
|10. Athletic Bilbao
|21
|28
|11. Celta Vigo
|22
|27
|12. Espanyol
|22
|27
|13. Osasuna
|21
|25
|14. Granada
|21
|24
|15. Elche
|21
|22
|16. Getafe
|21
|21
|17. Mallorca
|21
|20
|18. Cadiz
|22
|18
|19. Deportivo Alaves
|21
|17
|20. Levante
|21
|11