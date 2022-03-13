YÖKDİL 81 ilde yapıldı
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştirildi.
Eğitim 13.03.2022, 13:48
Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara çoktan seçmeli 80 soru yöneltildi ve 180 dakika süre verildi. Sınav, sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluştu.
ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı sınav önlemleri aldı.
Sınav sonuçları, 29 Mart'ta açıklanacak.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uygulanan YÖKDİL'in, bu yıldan itibaren 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştirileceğini açıklamıştı.
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Puan Durumu
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|O
|P
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|29
|70
|2. Konyaspor
|28
|52
|3. Başakşehir
|28
|47
|4. Fenerbahçe
|28
|47
|5. Alanyaspor
|28
|46
|6. Hatayspor
|29
|46
|7. Adana Demirspor
|28
|45
|8. Beşiktaş
|28
|45
|9. Karagümrük
|29
|40
|10. Kayserispor
|28
|38
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|28
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|29
|35
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|35
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|35
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|29
|27
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|29
|23
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|20
|Takımlar
|O
|P
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|27
|58
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|27
|55
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|27
|46
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|26
|46
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|27
|45
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|27
|44
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|26
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|28
|69
|2. Liverpool
|28
|66
|3. Chelsea
|27
|56
|4. M. United
|29
|50
|5. Arsenal
|25
|48
|6. West Ham United
|28
|45
|7. Tottenham
|27
|45
|8. Wolverhampton Wanderers
|28
|43
|9. Aston Villa
|27
|36
|10. Southampton
|28
|35
|11. Crystal Palace
|28
|33
|12. Leicester City
|25
|33
|13. Brighton
|28
|33
|14. Newcastle
|27
|31
|15. Brentford
|29
|30
|16. Leeds United
|28
|23
|17. Everton
|25
|22
|18. Burnley
|27
|22
|19. Watford
|28
|19
|20. Norwich City
|28
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|27
|63
|2. Sevilla
|27
|55
|3. Atletico Madrid
|28
|51
|4. Barcelona
|26
|48
|5. Real Betis
|27
|46
|6. Villarreal
|28
|45
|7. Real Sociedad
|27
|44
|8. Athletic Bilbao
|27
|40
|9. Valencia
|28
|37
|10. Celta Vigo
|28
|35
|11. Osasuna
|27
|35
|12. Espanyol
|28
|33
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|28
|32
|14. Rayo Vallecano
|26
|31
|15. Getafe
|28
|28
|16. Mallorca
|27
|26
|17. Granada
|28
|25
|18. Cadiz
|28
|24
|19. Deportivo Alaves
|27
|22
|20. Levante
|28
|19