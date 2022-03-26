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YÖK, Ukraynalı akademisyenlere kapılarını açtı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalı akademisyenlere Türkiye'nin kapılarının açık olduğunu söyledi.

Eğitim 26.03.2022, 15:13
YÖK, Ukraynalı akademisyenlere kapılarını açtı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan ve bilimsel faaliyetlerine devam etmek isteyen Ukraynaakademisyenlere Türkiye'nin kapılarının açık olduğunu belirtti.

Özvar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının, birçok alanı olduğu gibi eğitimi de etkilediğini ve YÖK'ün Ukrayna'da öğrenim gören Türkiye vatandaşı öğrencilerin mağdur olmaması için çalışma başlattığını hatırlattı.

Öğrencilerin eğitiminin yarım kalmaması amacıyla bir yol izlediklerini anlatan Özvar, "Ukrayna'daki üniversitelerde eğitim gören Türkiye vatandaşı gençlerin, Yükseköğretim Kurulunun ilgili web sayfasına başvurularına baktığımızda, bugün itibarıyla sayılarının 4 bini aştığını gördük. Yani 4 binden fazla gencimiz, Ukrayna'daki üniversitelerinde eğitimden mahrum kalarak ülkemize döndü." dedi.

YÖK olarak Ukrayna'dan gelen Türk öğrencilerin ön başvurularını topladıklarını, değerlendirdiklerini ve yakın zamanda bu ülkeden dönen gençler hakkında aldıkları kararları kamuoyuyla paylaşacaklarını belirten Özvar, şöyle konuştu:

"Aldığımız kararlardan biri yatay geçişle ilgili. YÖK'ün yönetmeliklerine göre, Ukrayna'da eğitim gören ve ülkemize dönmek zorunda kalan öğrencilerimiz, yatay geçiş şartlarını sağlayanlar, Türkiye'deki üniversitelere müracaat edecek. Daha sonra üniversitelerimiz, bu başvuruları değerlendirecek. Mevzuata göre, üniversitelerimiz, yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrenciler için kontenjan ilan edecek."

- Şartları sağlayamayan öğrencilere "özel öğrenci" statüsü verilecek

Yatay geçiş başvuru şartlarını sağlayamayan öğrencilerin de olabileceğine işaret eden Özvar, "Onları da unutmadık. Onlar da özel öğrenci statüsünde, seçkin üniversitelerde ders ve kredi toplayabilecek. YÖK olarak Ukrayna'dan gelen bütün öğrencileri bir şekilde buradaki yükseköğretim imkanlarından faydalandırmak en büyük amaçlarımızdan olacak." dedi.

- Ukrayna'daki uluslararası öğrencilere Türkiye daveti

Erol Özvar, yükseköğretimine Ukrayna'da devam eden Türk vatandaşlarının yanında diğer uluslararası öğrencilerin de Türk üniversitelerine yatay geçiş talep etmesi halinde nasıl bir yol izleyeceklerinin sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Dünyada olduğu gibi Ukrayna'da muhtelif okullarda okuyan, belirli şartları yerine getirebilmiş yabancı öğrenciler de üniversitelerimize başvuruda bulunabilir. Bilindiği gibi uluslararası öğrencilere belirli şartları yerine getirmek şartıyla Türkiye'de üniversite öğrenimi izni veriyoruz. Bunlar da yine kontenjanlar dahilinde okuyabiliyor. Türkiye'de okuyan milyonlarca üniversite öğrencimizin haklarına hiçbir şekilde halel getirmeden, sosyal adaleti ve vicdanları yaralamayacak şekilde, kanun, yönetmelik ve yönergeler dahilinde uluslararası öğrencilere de elbette kapılarımız aynı şekilde açıktır. Onlar da bu imkanlardan istifade edebilir."

- Ukraynalı akademisyenlere davet

Savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalı akademisyenlerin bilimsel faaliyetlerini Türkiye'de sürdürmesi için YÖK'ün yürüttüğü çalışmalara ilişkin soru üzerine Özvar, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece Türk ve uluslararası öğrenciler değil aynı zamanda uluslararası çapta ün sahibi olan, ilmi faaliyetleri belirli bir seviyenin üzerine çıkmış, gayretli uluslararası öğretim üyeleri, bilim insanlarına da kapımızın açık olduğunu ifade etmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğu andan itibaren ilmi faaliyeti yerine getiren, muhtelif alanlarda uzman olmuş bilim insanlarına her daim kapılarını açmıştır.

Biz de YÖK olarak sadece öğrencilere değil, öğretim elemanlarına, bilim insanlarına, kadın-erkek fark etmez, kapılarımızı açıyoruz. Ülkemizin bilimsel ve teknolojik gelişmesine, iktisadi kalkınmasına, evrensel bilgi birikimine katkı yapabilecek her türlü uluslararası bilim insanına kapımızın açık olduğunu, onlarla iş birliği yapmak istediğimizi bütün kamuoyuyla paylaşmak isterim."

Ülkedeki seçkin üniversitelerin, uluslararası bilim insanlarına kapılarını açtığını dile getiren Özvar, "Şu anda ülkemizde yüzlerce yabancı uyruklu bilim insanı, aktif olarak Türkiye'nin bilgi birikimine, üniversite eğitimine, öğrencilerin yetişmesine katkı sağlamaktadır. Ukrayna'dan veya başka bir ülkeden güvenli bir liman arayan, huzur içerisinde bilimsel faaliyetlerine devam etmek isteyen bütün bilim insanlarına kapılarımızın açık olduğunu, Türkiye'de mutlu olabileceklerini ifade etmek isteriz." diye konuştu.

- Ukraynalı akademisyenler için "sözleşmeli" kadro açılacak

YÖK'ün başlattığı çalışma kapsamında, ülkelerinde yaşanan olağanüstü koşullar nedeniyle üniversitelerindeki akademik ve bilimsel çalışmalarını bırakmak zorunda kalan Ukrayna uyruklu akademisyenlere, yarım kalan bu faaliyetlerini yürütebilmeleri için Türkiye'deki araştırma üniversitesi niteliğindeki devlet üniversitelerinde "yabancı uyruklu sözleşmeli öğretim elemanı" statüsünde çalışma imkanı sunulacak.

Ukrayna vatandaşı akademisyenler, öz geçmişleriyle birlikte YÖK'ün "cohe@yok.gov.tr" adresine, çalışmak istedikleri üniversitelerin elektronik posta adreslerine de doğrudan başvuru yapabilecek. Başvurusu kabul edilen Ukrayna uyruklu akademisyenler için sözleşmeli kadro açılarak istidam edilmeleri sağlanacak.

#yök #Ukrayna #Akademisyen
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