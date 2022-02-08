YÖK'ten üniversitelere yazı: 'Sınavları yüz yüze yapın'

Yükseköğretim Kurulu, üniversitelere yazı yazarak sınavların yüz yüze yapılmasını istedi.

Sınavların yüz yüze yapılmasına engel bir durum olması halinde de, ileri bir tarihe ertelenmesini istedi.

YÖK'ün üniversitelere gönderdiği yazı şu şekilde;