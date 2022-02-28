YÖK'ten tahliyelere ilişkin açıklama
YÖK, "Ukrayna'da öğrenim gören öğrencilerimiz dahil talep eden vatandaşlarımızın Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda ülkemize getirilmek üzere tahliyeleri devam etmektedir. Gelişmeler, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte YÖK tarafından da yakından takip edilmektedir." açıklamasında bulundu.
Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) sosyal medya hesabından Ukrayna'da yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yapıldı.
Ukrayna'da 24 Şubat'tan itibaren yaşanan gelişmelerin endişe ile izlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tarafların aralarındaki anlaşmazlıkları insanların can ve mal kaybına sebep olan savaş ve silahlı çatışma yoluyla değil, bir araya gelerek diyalog ve müzakere yoluyla çözmelerini temenni ederiz. Ülkedeki savaş ve çatışma halinin en kısa sürede yerini barış ve huzur iklimine bırakmasını umarız. Ukrayna'da öğrenim gören öğrencilerimiz dahil talep eden vatandaşlarımızın Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda ülkemize getirilmek üzere tahliyeleri devam etmektedir. Gelişmeler, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte YÖK tarafından da yakından takip edilmektedir."
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