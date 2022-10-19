YÖK'ten para karşılığı tez ve ödev yazan internet sitelerine suç duyurusu

YÖK, akademik danışmanlık adı altında para karşılığı tez ve ödev yazan 17 internet sitesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bir ofis hakkında dolandırıcılığa teşebbüsten kamu dava açıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) geçtiğimiz haftalarda SABAH'ın da "Korsan tezle akademisyenlik" başlığıyla gündeme getirdiği, akademik danışmanlık adı altında yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenlere para karşılığı tez yazanlarla ilgili mücadele etmeye devam ediyor. Adeta bir sektöre dönüşen, ortalama 20 bin TL fiyat karşılığı tez, ödev, bitirme projeleri yapan 17 ofis hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusu yapılan bir ofis hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan kamu davası açıldı. İlgili ofis hakkında ceza yargılamasının devam ettiği öğrenildi. Öte yandan 2022 yıl içinde bilimsel çalışmalarında intihal tespit edilen 3 akademisyen de meslekten alındı.

GİZLİLİK DAYANIŞMASI YAPIYORLAR

Konuyla ilgili SABAH'a bilgi veren YÖK yetkilileri, kuruma CİMER ve çeşitli şikayet kanallarıyla tez ve benzeri bilimsel çalışmaları para karşılığı hazırlama teşebbüsünde bulunulduğuna yönelik bazı internet adresleri hakkında ihbarlar geldiğini söyledi. YÖK kaynakları "Her ne kadar suç duyuruları sonucunda genel olarak 'delil yetersizliği' nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar çıksa da burada kimi akademisyenlerin para karşılığı tez yazdığı, kimi öğrencilerin de o tezleri kendilerininmiş gibi üniversitelere sunduğu ve gizlilikte dayanıştıkları hileli bir sistem bulunduğu aşikar. Bu iki grubu 'akademik danışmanlık' adı altında çalıştığını ifade eden söz konusu internet adresleri gibi ofisler bir araya getiriyor" bilgisini verdi.

25 AKADEMİSYEN MESLEKTEN ÇIKARILDI

Bir öğretim elemanının herhangi bir yayınında yayın etiğine aykırı davrandığı iddiası gündeme geldiğinde görev yaptığı yükseköğretim kurumu öncelikle bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarınca inceleme yapıyor. Burada etik ihlal yapıldığı kanaatine varılması halinde ilgili öğretim elemanı hakkında disiplin soruşturması başlatılıyor. İntihal kanaatine varılması halinde rektör tarafından ilgili öğretim elemanının üniversite öğretim mesleğinden çıkarılması teklifi ile dosyası YÖK'e gönderiliyor.

2022 yılı içinde 12 akademisyenin dosyası YÖK'e gönderildi, 3 akademisyen görevden alındı. 2014'ten bu yana ise toplam 87 öğretim elemanı hakkında işlem yapılması için teklifte bulunuldu. 25 akademisyen bilimsel çalışmalarında intihal tespit edildiği için görevden alındı. Bazılarının da kademe ilerlemesi durduruldu ve birden fazla ücret kesme cezası verildi.

Kaynak :Sabah