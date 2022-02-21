YÖK'ten özel yetenekli öğrenciler programıyla ilgili yeni karar

Yükseköğretim Genel Kurulunun 10 Ekim 2019 tarihli toplantısında alınan kararla aşağıda yer alan 14 programa 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) merkezi yerleştirme ile öğrenci yerleştirilmesi uygun bulunmuştu.

Daha sonra, Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan yeni bir kararla, Çizgi Film ve Animasyon, Egzersiz ve Spor Bilimleri, Grafik, Grafik Tasarımı, Moda Giyim Tasarımı, Moda Tasarımı, Rekreasyon, Spor Yöneticiliği, Tekstil, Tekstil Geliştirme ve Pazarlama, Tekstil Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı programlarına mahsus olmak üzere anılan kararın uygulanmasının 2022 YKS'ye ertelenmesine ve aşağıda yer alan programlara 2021 YKS'de ilk defa öğrenci alınması halinde merkezi yerleştirme ile öğrenci yerleştirilmesine karar verilmiştir.

Bu defa, yukarıda sıralanan programlara merkezi yerleştirmeyle öğrenci alımına dair kararın iptal edilmesine ve YKS kılavuzunda yer alan bu programlara ilişkin üniversitelerin önerilerinin olması halinde yerleştirme türü değişikliğine ilişkin tekliflerinin ise ayrıca değerlendirilmesine karar verilmiştir.