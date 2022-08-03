YÖK'ten KPSS açıklaması
KPSS'deki bazı soruların, bir yayınevinin deneme sınavında çıktığı iddiaları gündemdeki yerini korurken bir açıklama daha geldi. YÖK Başkanı Erol Özvar sosyal medya hesabından, "2022 KPSS sınavında çıkan bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili DDK tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak tarafımızca da inceleme başlatılmış olup sonuç en kısa zamanda ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır" duyurusunda bulundu.
Eğitim 03.08.2022, 22:52
KPSS'deki bazı soruların, bir yayınevinin deneme sınavında çıktığı öne sürülmüştü. Bu iddia üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) inceleme talimatı verdi, gece yarısı da ÖSYM Başkanı'nı görevden aldı. Ayrıca DDK, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. DDK Başkanı Yunus Arıncı ise, "Bir sorun görünüyor. KPSS ile ilgili sorunun ne boyutta olduğunu müfettiş arkadaşlarımızın çalışması gösterecek" açıklamasında bulundu.
EŞ ZAMANLI İNCELEME
Son açıklama ise YÖK Başkanı Erol Özvar dan geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Özvar şu ifadeleri kullandı: "DDK tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak tarafımızca da inceleme başlatılmıştır."
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