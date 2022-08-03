YÖK'ten KPSS açıklaması

KPSS'deki bazı soruların, bir yayınevinin deneme sınavında çıktığı öne sürülmüştü. Bu iddia üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) inceleme talimatı verdi, gece yarısı da ÖSYM Başkanı'nı görevden aldı. Ayrıca DDK, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. DDK Başkanı Yunus Arıncı ise, "Bir sorun görünüyor. KPSS ile ilgili sorunun ne boyutta olduğunu müfettiş arkadaşlarımızın çalışması gösterecek" açıklamasında bulundu.

EŞ ZAMANLI İNCELEME

Son açıklama ise YÖK Başkanı Erol Özvar dan geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Özvar şu ifadeleri kullandı: "DDK tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak tarafımızca da inceleme başlatılmıştır."