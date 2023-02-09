YÖK'ten erteleme kararı
Tüm yükseköğretim kurumlarında eğitim öğretim ikinci bir duyuruya kadar ertelendi.
YÖK'ten, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yükseköğretim kurumlarında bahar dönemindeki eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretime katılamayacak olmaları, bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları, yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları dikkate alınarak tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelenmiştir."
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|22
|30
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|22
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|14. Altay
|22
|19
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|22
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|22
|16
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|16
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|22
|17
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|O
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|1. Arsenal
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|22
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|33
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|21
|21
|15. Wolves
|21
|20
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|19
|17. West Ham United
|21
|19
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|18
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|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|20
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|3. Real Sociedad
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|39
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