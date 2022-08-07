YÖK ile EÜAŞ arasındaki iş birliği protokolünün ilk toplantısı yapıldı

Toplantıda, enerji alanında katma değeri yüksek milli teknolojiler geliştirme, enerji sektöründe yerli teknolojilerin payını artırma, EÜAŞ'ın beşeri kaynağının bilgi, beceri ve yetkinlik yönlerinden geliştirilmesi, Ar-Ge bazlı lisansüstü programlar yürütülmesi hedeflerine yönelik görüşmeler yapıldı.

YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Uzkurt, üniversite-sanayi iş birliğinin hayata geçirilmesine yönelik somut adımların önemli olduğunu vurguladı. Uzkurt, "Yer altı ve yer üstü zenginliklere sahip olmak kadar, bu kaynakları işleyecek teknolojilere sahip olmak da son derece mühim." değerlendirmesinde bulundu.

Uzkurt ayrıca bu çalışmanın enerji temalı Ar-Ge merkezlerinin kuruluşuna da zemin hazırlayabileceğini belirtti.

​Türkiye için kritik öneme sahip enerji alanındaki iş birliğinden dolayı YÖK'e teşekkür eden EÜAŞ Genel Müdürü Dr. İzzet Alagöz ise elektrik üretiminde teknoloji ithal eden bir ülke değil, ihraç eden bir ülke olunması gerektiğine değinerek, enerjide bugününün değil yarınının düşünülmesi gerektiğini ifade etti.

​Toplantı kapsamında Soma Termik Santrali'ne teknik ziyaret düzenlendi. Ziyarette, Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin enerji alanındaki öncelikli sorun alanları ele alındı ve ihtiyaç duyulan yeni teknolojilerin tespit edilmesi, yürütülecek projelerin belirlenmesi için istişareler gerçekleştirildi.