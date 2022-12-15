YÖK, 'Engelsiz Üniversite Ödülleri' başvuru takvimini açıkladı

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite kampüslerinde engelli bireylerin tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak amacıyla yapılan çalışmaların tespiti, başarılı bulunanların ödüllendirilmesi ve kamuoyunda farkındalık oluşturulması amacıyla verilen ödüller, "engelsiz üniversite bayrakları" ve "engelsiz programı nişanı" olmak üzere iki kategoride sahiplerini bulacak.

2022-2023 eğitim yılı için "engelsiz üniversite bayrak ödülleri" kategorisi kapsamında, "mekanda erişilebilirlik" turuncu bayrak, "eğitimde erişilebilirlik" yeşil bayrak ve "sosyo-kültürel faaliyetlerde erişilebilirlik" mavi bayrak olarak başarılı bulunan üniversitelere verilecek.

"Engelsiz program nişanı" kategorisindeki ödül ise programlarını farklı engelli gruplarına erişilebilir kılan üniversite programlarına verilecek.

Üniversiteler, başvurularını "yoksis.yok.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.