YÖK Başkanı’ndan YKS sonuçlarıyla ilgili açıklama
YÖK Başkanı Erol Özvar, 2022 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kontenjan doluluk oranlarını açıkladı.
Eğitim 15.08.2022, 09:44
YKS sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, “Yükseköğretim kurumlarımızın kontenjanlarının yüzde 99’u doldu. Geçen yıl 164 bin olan boş kontenjan sayısı bu yıl 13 bine kadar düştü” ifadelerini kullandı.
24
gök gürültülü hafif yağmurlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|2
|6
|2. Trabzonspor
|2
|6
|3. Alanyaspor
|2
|4
|4. Beşiktaş
|2
|4
|5. Gaziantep FK
|2
|4
|6. Başakşehir
|1
|3
|7. Giresunspor
|2
|3
|8. Antalyaspor
|2
|3
|9. Galatasaray
|2
|3
|10. Kayserispor
|2
|3
|11. Fenerbahçe
|1
|1
|12. Konyaspor
|1
|1
|13. Ümraniye
|2
|1
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Sivasspor
|2
|1
|16. Hatayspor
|1
|0
|17. Karagümrük
|1
|0
|18. İstanbulspor
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|1
|3
|2. Samsunspor
|1
|3
|3. Boluspor
|1
|3
|4. Eyüpspor
|1
|3
|5. Göztepe
|1
|3
|6. Altınordu
|1
|1
|7. Gençlerbirliği
|1
|1
|8. Keçiörengücü
|1
|1
|9. Rizespor
|1
|1
|10. Adanaspor
|0
|0
|11. Bandırmaspor
|0
|0
|12. Erzurumspor
|0
|0
|13. Pendikspor
|0
|0
|14. Tuzlaspor
|0
|0
|15. Denizlispor
|1
|0
|16. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|17. Sakaryaspor
|1
|0
|18. Ö.K Yeni Malatya
|1
|0
|19. Altay
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Brentford
|2
|4
|4. Tottenham
|2
|4
|5. Newcastle
|2
|4
|6. Leeds United
|2
|4
|7. Chelsea
|2
|4
|8. Brighton
|2
|4
|9. Aston Villa
|2
|3
|10. Nottingham Forest
|2
|3
|11. Bournemouth
|2
|3
|12. Fulham
|2
|2
|13. Liverpool
|1
|1
|14. Wolverhampton Wanderers
|2
|1
|15. Leicester City
|2
|1
|16. Southampton
|2
|1
|17. Everton
|2
|0
|18. Crystal Palace
|1
|0
|19. West Ham United
|2
|0
|20. M. United
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|1
|3
|2. Osasuna
|1
|3
|3. Real Madrid
|1
|3
|4. Real Sociedad
|1
|3
|5. Valencia
|1
|3
|6. Celta Vigo
|1
|1
|7. Espanyol
|1
|1
|8. Barcelona
|1
|1
|9. Rayo Vallecano
|1
|1
|10. Athletic Bilbao
|0
|0
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Elche
|0
|0
|13. Getafe
|0
|0
|14. Mallorca
|0
|0
|15. Real Betis
|0
|0
|16. Almeria
|1
|0
|17. Sevilla
|1
|0
|18. Cadiz
|1
|0
|19. Girona
|1
|0
|20. Real Valladolid
|1
|0