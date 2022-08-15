YÖK Başkanı’ndan YKS sonuçlarıyla ilgili açıklama

YKS sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, “Yükseköğretim kurumlarımızın kontenjanlarının yüzde 99’u doldu. Geçen yıl 164 bin olan boş kontenjan sayısı bu yıl 13 bine kadar düştü” ifadelerini kullandı.