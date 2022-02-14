YÖK Başkanı'ndan 'YKS'de barajların kaldırılması' açıklaması
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite sınavında baraj puan uygulamasının kaldırılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Eğitim 14.02.2022, 11:12
YÖK Başkanı Erol Özvar, YKS'de baraj puan uygulanmasını kaldırılmasına dair açıklamalarda bulundu. Özvar, YÖK Başkanı, "Temel amacımız daha fazla adayın tercih yapabilmesidir dedi.
"Temel amacımız daha fazla adayın tercih yapabilmesidir" diyen Özvar, "Barajın kaldırılması sınavsız üniversite demek değil" diye konuştu.
"PUAN ÜSTÜNLÜĞÜNE DAYANAN BİR DÜZENLEME"
Özvar, "Bu puan üstünlüğüne dayanan bir düzenleme. Dolayısıyla en yüksek puanı alabilen öğrenciler ancak programalara yerleşebilecek. Puanları tutmayanların kayıt yaptırma hakkı olmayacak. Tartışmayı bu çerçevede görmek lazım. Daha fazla öğrencinin aslında kontenjanlara ulaşılabilir olması lazım. Bu açıdan sistem aslında daha dinamik bir sürece girmiş oluyor" sözlerini kullandı.
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