YÖK Başkanı: Bahar dönemi 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabilir

İşte YÖK Başkanı Erol Özvar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Deprem bölgesinde ikametgahı olan veya eğitim alan 627 bin civarında öğrenci bulunmaktadır. Türkiye’deki örgün öğrencilerin yüzde 15’i ya bölgede ikamet etmekte ya da bölgede eğitim almaktadır. Bu sayı ve oranlara bakıldığında yükseköğretim sistemimiz içinde bu afetten etkilenen öğrenci sayısının çok yüksek olduğunu dikkatlerinize sunmak isterim.

Bölgedeki 18 üniversitemizde 17 bini aşan öğretim elemanı ve 30 bini idari olmak üzere toplam 47 bin ayrıca üniversite personelimiz bulunmaktadır. Aileleriyle değerlendirildiğinde depremden doğrudan etkilenen illerimizdeki yükseköğretim içinde bulunan vatandaş sayımızın fevkalade yüksek olduğu dikkatlerden kaçmayacaktır.