YÖK Başkanı: Bahar dönemi 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabilir
YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde bahar döneminin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabileceğini açıkladı. "Nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneği değerlendirilecek" diyen Özvar, uygulamalı programlara kayıtlı öğrencilerin eğitimlerini yüz yüze sürdüreceğini söyledi.
Eğitim 17.02.2023, 14:54
İşte YÖK Başkanı Erol Özvar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"Deprem bölgesinde ikametgahı olan veya eğitim alan 627 bin civarında öğrenci bulunmaktadır. Türkiye’deki örgün öğrencilerin yüzde 15’i ya bölgede ikamet etmekte ya da bölgede eğitim almaktadır. Bu sayı ve oranlara bakıldığında yükseköğretim sistemimiz içinde bu afetten etkilenen öğrenci sayısının çok yüksek olduğunu dikkatlerinize sunmak isterim.
Bölgedeki 18 üniversitemizde 17 bini aşan öğretim elemanı ve 30 bini idari olmak üzere toplam 47 bin ayrıca üniversite personelimiz bulunmaktadır. Aileleriyle değerlendirildiğinde depremden doğrudan etkilenen illerimizdeki yükseköğretim içinde bulunan vatandaş sayımızın fevkalade yüksek olduğu dikkatlerden kaçmayacaktır.
Kampüslerimizin çoğunda yıkılan bina olmadığı görüldü"
Depremin olduğu günden itibaren YÖK olarak tüm üniversite yönetimleriyle doğrudan temas ettik. Bu sayede bölgedeki elemanlarımız, öğrencilerimiz ve idari personelimizle ilgili veriler toplamaya başladık. Bakıldığında neredeyse bütün üniversitelerimiz depremde kayıp vermiştir. Bu bakımdan deprem bütün üniversitelerimizi etkilemiştir.
11 ilde yapılan ön incelemeler neticesinde kampüslerimizin çoğunda yıkılan bina olmadığı görüldü. Bununla birlikte az sayıda ağır hasarlı binamız mevcut. Bu dönemde kampüslerimiz önemli rol almışlardır.
"Bahar dönemi 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabilir"
Bütün çabamız eğitim öğretim alanında normalleşmenin en kısa sürede tamamlanması. Öğrencilerimizin eğitimlerini nitelikten ödün vermeden sürdürebilmeleri için 2022-2023 akademik yılı bahar dönemiyle sınırlı olmak kaydıyla bazı kararlar alınmıştır.
Bahar dönemi 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabilir, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneği değerlendirilecek. Yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrenciler bu eğitimlerini yüz yüze sürdürecek.
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