YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz'da başlayacak

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." bilgisini paylaştı.