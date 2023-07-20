YKS sonuçları açıklandı

Milyonlarca kişinin merak içerisinde beklediği YKS 2023 sonuçları açıklandı. Peki, 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? Konuya dair detaylar haberimizde.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla beraber Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"17-18 Haziran 2023 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2023-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır."

Sınav sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM'nin sınav sonuçları sayfasını ziyaret edin. Listeden "2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuçları" yazısına tıklayın. Hesabınıza giriş yapın. Bu adımları uyguladığınız takdirde sonuçları görüntüleyebilirsiniz. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden de sonuçları öğrenebilirsiniz.