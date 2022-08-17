Yeni açılan bölümlere büyük ilgi

Türkiye’nin denizlerdeki petrol ve doğalgaz arama çalışmalarında çalışacak gençleri yetiştirmek için açılan bölümlere üniversite adayları yoğun ilgi gösterdi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde açılan ve önlisans düzeyinde eğitim verecek ‘açık deniz sondaj teknolojileri’ ve ‘açık deniz taban uygulamaları teknolojisi’ bölümlerinin 60 kişilik kontenjanları doldu. Açık deniz sondaj teknolojisi programı en düşük 398, en yüksek 452 TYT puanı ile açık deniz tabanı uygulamaları teknolojisi ise en düşük 388, en yüksek 432 puan ile öğrenci aldı.

DERSLERİ UYGULAMALI

Programlara yerleşen öğrenciler hem teorik hem de uygulamalı ders alacaklar. Program müfredatı kapsamında öğrenciler petrol ve gaz endüstrisi, sondaj, akışkanları ve ekipmanları, elektrik ve devreler, açık deniz iş güvenliği uygulamaları, pnömatik ve hidrolik, temel makine ve motor bilgisi, lojistik ve varlık yönetimi, çimento operasyonları gibi zorunlu derslerin yanı sıra kuyu başı sistemleri, yönlü sondaj, hidrojen sülfür farkındalığı, basınç kontrollü sondaj, risk analizi ve dokümantasyon, kaynak teknikleri, maden hukuku, kuyu servisleri, mekanik atölye çalışmaları, sondaj uygulamaları, log operasyonları, tahlisiye operasyonları, kuyu kontrol uygulamaları, inspekte ve sertifikasyon, yüksekte güvenli çalışma ve güvenli kaldırma operasyonları, acil durumlar ve tehlikeli madde, imalat yöntemleri, girişimcilik ve rekabet, çevre koruma, ilk yardım ve sağlık bilgisi, basınç kontrollü sondaj, kuyu servisleri, kuyu kontrol uygulamaları gibi tercihe bağlı dersleri de alabilecekler.

İSTİHDAMDA ÖNCELİK

İngilizce hazırlığın zorunlu olacağı programlarda, eğitim dili yüzde 30 İngilizce olacak ve toplam eğitim süresi 3 yılda tamamlanacak. Programlara kayıt yaptıran tüm öğrenciler için aylık 3 bin TL burs verilecek. Öğrenciler, TP-OTC yönetimindeki sondaj platformlarında, kıyı lojistik merkezlerinde, Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesinde staj yapacak. Programları başarı ile tamamlayan öğrenciler, işe alım sürecinde öncelikli değerlendirilecek. Keşfedilen doğal gazın, karaya getirilmesi için başlatılan Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında açık denizde yürütülen sondaj operasyonları, sondaj gemilerinin işletilmesi ve üretim tesislerinde görev alacak teknisyen ihtiyacı bu bölümlerden karşılanacak.

CNC ilgi gördü

Yüz binlerce meslek lisesi mezununun da üniversiteli olduğu YKS yerleştirmesinde meslek eğitimine ilgi de gözler önüne serildi. Bu sene ilk kez öğrenci alan Necmettin Erbakan Üniversitesi OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu CNC programlama ve operatörlüğü de en düşük 338 en yüksek 380 puan ile alım yaptı. 20 kişilik kontenjan doldu. Bölümde, bilgisayar destekli tasarım ve üretim yazılımlarının yanı sıra operatörlük eğitimi de verilecek. Öğrenciler teorik eğitimin yanı sıra OSB’nde uygulamalı eğitim alarak, tecrübe kazanacak.

Yeni bölümler tamamen doldu

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2022-YKS sonuçlarını değerlendirdi. KKTC üniversiteleri hariç kontenjanların yüzde 99’unun dolmasının herkesi sevindirdiğini belirten Özvar, baraj uygulamasının kaldırılmasıyla tercih yapabilen öğrenci sayısının arttığını söyledi. Özvar, bu yıl 185 farklı program başlığı altında 130 üniversitede 516 yeni programın açıldığını hatırlatarak, “185 farklı bölüme ait 516 yeni programımızda 12 bin civarında kontenjana başvuru oldu. Bu başvurularda da yüksek düzeyde bir yerleşme ve tercih oldu” diye konuştu. Yeni açılan açık deniz sondaj teknolojisi ve açık deniz tabanı uygulamaları teknolojisi programları kontenjanlarının yüzde 100 dolduğunu açıklayan Özvar, biyomedikal cihaz, hibrit ve elektrikli taşıtlar ve su altı teknolojileri, yapay zeka ve veri mühendisliği, bilişim güvenliği ve siber güvenlik gibi programların da doluluk oranlarının yüzde 90 ve üzerinde olduğunu kaydetti.