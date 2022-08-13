Yaz okullarında 1 milyon öğrenci eğitim aldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yazılı açıklamasında, bu yıl 4 alanda yaz okulunu tüm öğrencilerin hizmetine sunduklarını belirtti.

Bilim ve sanat başlığı altında 2 yaz okulu açtıklarını aktaran Özer, şöyle devam etti:

"Ayı zamanda matematik seferberliği kapsamında da yaz okulu açtık. Burada 4'üncü sınıftan 12'nci sınıfa öğrencilerimizin yararlanabileceği şekilde bir dizayn yaptık. Bir de İngilizce ile ilgili 81 ilimiz ve 922 ilçemizde yaz okulları açtık. Burada da aynı matematik seferberliğinde olduğu gibi 4'üncü sınıftan 12'nci sınıfa tüm öğrencilerimizi yaz okuluna kabul ettik. Hem bilim sanat merkezlerinin bilim ve sanat yaz okullarında hem de matematik ve İngilizce yaz okullarında yaklaşık 1 milyon öğrencimiz eğitim alıyor."

Özer, yaz okulları tamamlandığında sürecin değerlendirileceğini ve uygulamanın gelecek eğitim öğretim yılından sonra kapsamının genişletilerek devam edeceğini kaydetti.

Yaz okullarındaki eğitim

Açıklamada, yaz okullarıyla bir yandan öğrencilerin yaz aylarında verimli ve nitelikli zaman geçirmeleri sağlanırken, diğer yandan Kovid-19 süresince oluşan öğrenme kayıplarının telafi edildiği belirtildi.

Matematik yaz okullarının, Türkiye genelinde 16 bin 294 kursta, 414 bin 731 öğrenciyle başlatıldığı ifade edilerek, öğrencilerin matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmeleri için yaz okullarındaki eğitim programının, eğlenceli etkinlikler ve yaşantıya dayalı öğrenme süreçleri ile planlandığı kaydedildi.

İngilizce yaz okullarının ise Türkiye genelinde 11 bin 566 kursta, 327 bin 104 öğrenciyle başladığı belirtilerek, ilk kez açılan matematik ve İngilizce yaz okullarında ülke genelinde 27 bin 860 kursta 741 bin 835 öğrencinin eğitim gördüğü vurgulandı.

Bu yıl ilk kez tüm öğrencilere açılan BİLSEM yaz okullarında da 55 farklı atölyede etkinliklerin hazırlandığı bildirilerek, yaratıcı yazarlık, akıl oyunları, müzik, düşünme eğitimi, erdem atölyesi, görsel sanatlar, havacılık, uzay, modern fizik, robotik gibi alanlarda atölyelerin öğrencilerle buluştuğuna işaret edildi.