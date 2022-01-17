Yarıyıl tatili için son ders zili cuma günü çalacak
6 Eylül'de tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayan milyonlarca öğrenci ilk yarıyıl tatiline cuma günü çıkacak.
2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönemi için son ders zili 21 Ocak Cuma günü çalacak, 18 milyon öğrenci için yarıyıl tatili başlayacak.
Öğrenciler yarıyıl tatilinde dönemin yorgunluğunu atacak. Öğretmenler ise isteğe bağlı olarak kapsamlı eğitim programlarına katılabilecek.
Eğitim yılı 17 Haziran'da bitecek
7 Şubat Pazartesi günü ikinci dönem için ders başı yapılacak. İkinci dönemdeki ara tatil 11-15 Nisan tarihleri arasında yapılacak.
İkinci dönem 8'inci sınıf öğrencileri için sınav dönemi olacak. Liselere Geçiş Sistemi sınavı 5 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. Eğitim öğretim yılı 17 Haziran'da sona erecek.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Öğretmen Bilişim Ağı oluşturuldu
Milli Eğitim Bakanlığı bu eğitimlerin verilmesi için Öğretmen Bilişim Ağı Platformu'nu oluşturdu. Öğretmenler okula gitmeden uzaktan eğitim ile eğitim programlarına katılabilecek.
TRT
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