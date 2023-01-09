Van'ın 3 ilçesinde okullar tatil

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez üç ilçede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, İpekyolu. Edremit ve Tuşba ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere okulların bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi.