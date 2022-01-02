Van'ın 3 ilçesinde kar tatili
Van'ın 3 ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Eğitim 02.01.2022, 22:43
Van'ın merkez İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle 3 Ocak Pazartesi günü İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca engelli ve hamile kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Kaynak: AA
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