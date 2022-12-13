Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları belli oldu

Vakıflar Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, "Ortaöğrenim Eğitim Yardımları", "Yükseköğrenim Bursları" ve "Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları" başvuruları tamamlandı.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen ve başvuru süreci 21 Kasım'da tamamlanan ortaöğrenim burslarının sonuçları belli oldu.

Başvuru sonuçları, "https://www.vgm.gov.tr/sayfalar/burs-basvurulari" üzerinden erişime açıldı.

Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine ise Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacak.

Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs başvuruları da yapılacak değerlendirmenin ardından "www.vgm.gov.tr" adresinden açıklanacak.