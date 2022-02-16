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Uzman isim cevapladı: 2022 YKS’de değişen kurallar ne getirecek?

YKS’de barajlar kalktı, süre uzadı. Adaylar şimdi söz konusu değişiklikleri ve bu değişikliklerin kendilerine yansımasını merak ediyor… Sınav süresinin uzatılmasının adaylar açısından olumlu bir gelişme olduğu değerlendirmesinde bulunan Uzm. Psk. Dan.Ece Tözeniş, barajın kalkmasının herkesin üniversiteli olacağı anlamına gelmediğini söyledi.

Eğitim 16.02.2022, 17:12 16.02.2022, 17:13
Uzman isim cevapladı: 2022 YKS’de değişen kurallar ne getirecek?

Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş: “Sınava girişi değil eğitimi ve yeterliliği konuşmak gerekir…

Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Uzm. Psk. Danışman Ece Tözeniş, YKS’de barajın kaldırılmasını değerlendirdi.

Uzm. Psk. Danışman Ece Tözeniş, 2022 YKS başvurularının başlaması ile birlikte üniversite giriş sınavında kural değişikliği yapıldığını söyledi.

Sürenin artırılması olumlu bir gelişme…

Yeni değişikliklerle beraber 2022 yılında sınavda geçerli olacak kurallara değinen Uzm. Psk. Danışman Ece Tözeniş, “TYT sınavındaki süre 30 dakika arttırılarak sınavın süresi 165 dakika olmuştur. Önceki yıllarda 135 dakika olan TYT’nin süresi 30 dakika arttırılarak 165 dakikaya çıkarılmıştır. Bu, adaylar açısından olumlu bir gelişmedir. Daha önceki yıllarda süreden dolayı adayların büyük bir kısmı TYT’de yer alan soruların tamamını göremiyorlardı. Bu yıldan itibaren adaylar sorulara daha çok zaman ayırabilecekleri için sınavı yetiştirememek gibi bir problemleri olmayacak.” diye konuştu.

Baraj puanları kaldırıldı…

Yapılan değişiklikle ön lisans ve lisans tercihlerinde kullanılan 150 ve 180 baraj puanının kaldırıldığını kaydeden Ece Tözeniş, şunları söyledi:

“Bu değişiklikle birlikte 1974 yılından beri uygulanan sisteme son verildi. 2021 yılında YKS’ye yaklaşık 2.6 milyon aday başvuru yaptı. 1 milyon 627 bin 539 kişinin puanı hesaplandı, 700 binden fazla aday barajı geçemediği için tercih yapamadı. Bu da devlet ve vakıf üniversitelerinde fazla sayıda kontenjanın boş kalmasına neden oldu. Yeni uygulanacak olan sistemde TYT’de Türkçe veya matematikten yarım net yapan; AYT’de puanının hesaplanmasına kaynaklık eden 2 testin en az birinden yarım net çıkaran adayların ham puanları hesaplanacaktır ve ham puanlarına eklenecek orta öğretim başarı puanları sonrasında adaylar oluşan puanları ile tercih yapma hakkına sahip olacaklardır.”         

Herkes üniversiteli olacak sonucu çıkarılmamalı

“Yapılan bu değişiklikten herkes üniversiteli olacak sonucunu çıkarmak doğru değil” uyarısında bulunan Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş, “Bu bir sıralama sınavı ve adaylar bu yıl da aldıkları puanlara göre en üst puandan alt puana doğru giden bir sıralama sonrasında tercih ettikleri bölümlere yerleşeceklerdir. Devlet ve vakıf üniversitelerinin boş kalan kontenjanlarında bir azalma yaşanacaktır. Bundan sonra üniversiteye girişten çok üniversite eğitimini ve sonrasında mesleki yeterliliği ölçmek adına yapılacak çalışmalarla ilgili daha çok konuşmak gerekir. Daha çok öğrenci tercih yapma hakkına sahip olabilecekken tercih eğilimlerine göre bölümlerin kontenjan doluluklarında farklılıklar yaşanmaya devam edecektir.” diye konuştu.

Uzm. Psk. Danışman Ece Tözeniş, bu değişiklikler çerçevesinde adayların motivasyonlarını bozmadan düzenli çalışmaya devam etmelerinin faydalarına olacağının altını çizdi.

Başarı sırası koşulu devam edecek

Bazı programlardaki başarı sırası koşulunun devam edeceğini belirten Ece Tözeniş, “Önceki yıllarda bazı bölümler için uygulanan başarı sıraları koşulu 2022 YKS’de de devam etmektedir. Tıp Fakültesi en düşük 50 bin; Diş Hekimliği en düşük 80 bin; Eczacılık Fakültesi en düşük 100 bin; Hukuk Fakültesi en düşük 100 bin; Mimarlık programları  en düşük 250 bin; Mühendislik programları en düşük 300 bin; Öğretmenlik programları (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dahil) en düşük 300 bin başarı sırası şartı aranacaktır. Bu programları tercih edecek adaylar ilgili puan türünde belirlenen en düşük başarı sırasına göre tercihlerini yapabileceklerdir.” diye konuştu.

200 ve üzeri puan kullanılması bu yıl son kez kullanılacak… 

Ece Tözeniş, “Önceki yıllarda uygulanan 200 ve üzeri puanı kullanılması kuralı, 2022 YKS’den itibaren sonlanacaktır ancak 2021 YKS’deki 200 ve üzeri puanlar bu yıl son kez kullanılacaktır.” dedi. Tözeniş, “Geçen yıl sınava giren, 200 puan ve üzeri alan adaylar bu puanlarını 2022 YKS’de de son kez kullanabileceklerdir. Bu yıldan sonra bu kural geçerli olmayacaktır. TYT’ye başvuran adayların sayısını düşürmek adına uygulanmaya başlayan bu kural başvuruya etkisi çok olmadığından dolayı kaldırılmasının yerinde bir karar olduğunu söyleyebiliriz.” dedi.

Özel yetenek tercih taban puanını üniversiteler belirleyecek

Özel yetenek tercihlerinde kullanılan tercih taban puanını, bu yıldan itibaren üniversitelerin kendilerinin belirleyeceğini kaydeden Uzm. Psk. Danışman Ece Tözeniş, “Önceki yıllarda özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara adayların başvuru yapabilmesi için TYT için belirlenen 150 puan ve üzeri olması şartı vardı. Bu yıldan itibaren özel yetenek sınavı ile öğrenci alacak programlar için bir taban puan şartı aranıp aranmayacağına, aranacak ise en az kaç puan almış olan adayların başvuru yapabileceklerine ilgili üniversiteler karar verecektir.” diye konuştu.

YKS başvuruları başladı

Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Uzm. Psk. Danışman Ece Tözeniş, sözlerini şöyle tamamladı:

“11 Şubat 2022 tarihinde başlayan YKS başvuruları 07 Mart 2022 tarihine kadar devam edecektir.

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