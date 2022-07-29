UTF öğrencileri, Otoimmünite Kongresi’ne katıldı

İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi öğrencileri, 13. Uluslararası Otoimmünite Kongresi’nde çalışmalarını sundu. 70 farklı ülkeden 1000’den fazla araştırmacının katılımıyla gerçekleştirilen kongre, Atina’da gerçekleşti. UTF Öğretim Üyesi Dr. Naim Mahroum danışmanlığında kongreye katılan öğrenciler, 6’sı sözel sunum, 2’si poster sunumu olmak üzere toplam 8 projeyle Medipol’ü ve ülkemizi temsil etti.