UTF öğrencileri, Otoimmünite Kongresi’ne katıldı
Uluslararası Tıp Fakültesi öğrencileri, Atina’da düzenlenen 13. Uluslararası Otoimmünite Kongresi’nde Medipol’ü temsil etti.
Eğitim 29.07.2022, 15:40
İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi öğrencileri, 13. Uluslararası Otoimmünite Kongresi’nde çalışmalarını sundu. 70 farklı ülkeden 1000’den fazla araştırmacının katılımıyla gerçekleştirilen kongre, Atina’da gerçekleşti. UTF Öğretim Üyesi Dr. Naim Mahroum danışmanlığında kongreye katılan öğrenciler, 6’sı sözel sunum, 2’si poster sunumu olmak üzere toplam 8 projeyle Medipol’ü ve ülkemizi temsil etti.
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