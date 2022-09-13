Üniversite öğrencilerine müjde: 105 yeni yurt yarın açılıyor
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce farklı illerde 105 yeni yurt hizmete alınacak.
Eğitim 13.09.2022, 08:04
2022-2023 eğitim öğretim döneminde KYK’ya bağlı yurtlara 415 bin 305 genç başvurdu. Yurt başvuru sonuçları, birinci fazda yüzde 80 oranında karşılandı. Yıllık bazda en fazla talebin görüldüğü yıl olmasına rağmen, tarihin en yüksek yerleştirme oranı gerçekleşti.
Yeni dönemde yurt kapasitesi 128 bin artırılmasıyla KYK yurtlarında geçen sene yaşanan geçici yığılmanın önüne geçildi. Artırılan kapasitenin dışında yarın yurtlara yenisi eklenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 105 yeni yurt binasını açacak. Yeni yurtlara öğrenciler 2’nci faz yerleştirmelerde başvurabilecek.
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|6
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|13. Göztepe
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|5
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|4
|15. Altay
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|4
|16. Altınordu
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|3
|17. Erzurumspor
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|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
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|4. Brighton
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|5. M. United
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|6. Chelsea
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|14. Wolverhampton Wanderers
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|17. Aston Villa
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|4
|18. West Ham United
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|19. Nottingham Forest
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|20. Leicester City
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|Takımlar
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|1. Real Madrid
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|2. Barcelona
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|13
|3. Real Betis
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|12
|4. Osasuna
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|12
|5. Villarreal
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|6. Athletic Bilbao
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|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
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|7
|9. Rayo Vallecano
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|7
|10. Celta Vigo
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|11. Real Sociedad
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|7
|12. Valencia
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|6
|13. Mallorca
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|14. Almeria
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|15. Espanyol
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|16. Sevilla
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|17. Real Valladolid
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|18. Getafe
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|19. Elche
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|20. Cadiz
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