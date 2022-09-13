Üniversite öğrencilerine müjde: 105 yeni yurt yarın açılıyor

2022-2023 eğitim öğretim döneminde KYK’ya bağlı yurtlara 415 bin 305 genç başvurdu. Yurt başvuru sonuçları, birinci fazda yüzde 80 oranında karşılandı. Yıllık bazda en fazla talebin görüldüğü yıl olmasına rağmen, tarihin en yüksek yerleştirme oranı gerçekleşti.

Yeni dönemde yurt kapasitesi 128 bin artırılmasıyla KYK yurtlarında geçen sene yaşanan geçici yığılmanın önüne geçildi. Artırılan kapasitenin dışında yarın yurtlara yenisi eklenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 105 yeni yurt binasını açacak. Yeni yurtlara öğrenciler 2’nci faz yerleştirmelerde başvurabilecek.