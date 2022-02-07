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"Ulusal Staj Programı" başvuruları başladı

Kamu kurumları ve özel sektörden gönüllü işverenlerin katılımı ile gerçekleştirilen "Ulusal Staj Programı"nın başvuruları başladı.

Eğitim 07.02.2022, 15:18
"Ulusal Staj Programı" başvuruları başladı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden (CBİKO) yapılan açıklamaya göre, "Senin İçin Seferbiriz" teması altında 2020'den bu yana yürütülen Staj Seferbirliği Programı'nın kapsamı, 3'üncü yılında Türkiye'nin istihdam politikaları paralelinde genişletilerek "Ulusal Staj Programı" adını aldı.

Başvurular 31 Mart'a kadar devam edecek

Fırsat eşitliği temelinde, liyakati önceleyen programın bu yılki başvuruları, gençler için "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden 31 Mart'a kadar devam edecek.

45 bine yakın genç ilk ücretini devletten aldı

Pilot uygulaması 2020'de gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanlığı 2021 Yıllık Programı'na alınarak tüm kamu kurumlarına yaygınlaştırılan programa, aynı yıl 135 binin üzerinde başvuru yapıldı, 90 binin üzerinde gence staj teklifi gönderildi.

Staj yapacağı kurum ile irtibatlandırılan 45 bine yakın genç ilk ücretlerini devletten aldı.

OECD tarafından üye ülkelere 2 yıl üst üste örnek gösterildi

Türkiye'nin bölgesel ve küresel liderliği için kilit rol oynayan gençlerin istihdam edilebilirliklerinin desteklenmesi ve staj imkanlarına erişimlerinin fırsat eşitliği temelinde sağlanmasını hedefleyen program, OECD tarafından üye ülkelere 2 yıl üst üste örnek gösterildi.

Şeffaf, objektif ve sorgulanabilir niteliği, yenilikçi ölçme ve değerleme modelleriyle desteklenmesi, paydaşlar arası etkileşime dayanması ve geniş staj imkanı sağlamasıyla OECD'nin 22 Ekim 2020'deki "Gençlik, Güven ve Kuşaklararası Adalet İçin Yönetişim Raporu"nda örnek uygulama olarak yer alan program, ayrıca OECD'nin 6 Temmuz 2021 tarihli "Covid-19 Krizinde Ülkeler Gençleri Desteklemek İçin Ne Yaptı?" başlıklı politika dokümanında "pandeminin iş gücü piyasaları ile gençler üzerindeki etkilerini azaltmak için uygulanan destek önemler" alanında tanıtılan 3 projeden biri oldu.

Gönüllü işverenlerin katılımı artarak devam ediyor

Türkiye'nin yetenek yönetimine atfettiği önemi tüm dünyaya gösteren program, gençlerin iş yaşamını mezun olmadan önce deneyimleyebilmelerine, başarılı olabilecekleri alanları yakından tanımalarına, sahip oldukları teorik bilgi ve becerileri sahada uygulama imkanı sağlayarak bireysel gelişimlerine destek veriyor.

Türkiye'nin istihdam politikaları paralelinde kapsamı genişletildiğinden "Ulusal Staj Programı" ismi ile devam edecek programa, gençlerin yoğun ilgisi ve tüm kamu kurumları ile özel sektörden gönüllü işverenlerin katılımı artarak devam ediyor.

Mesleki ve teknik ortaöğretim öğrencileri de başvurabilecek

Programa, ön lisans, lisans, yüksek lisans eğitimine Türkiye'de devam eden gençlerin yanı sıra lisans ve lisansüstü eğitimine yurt dışında devam eden Türk vatandaşı ve mavi kart sahibi gençler de başvurabiliyor.

Yurt dışından başvuru yapan gençlere, Türkiye'deki kurum ve kuruluşların yanı sıra Büyükelçilikler, Daimi Temsilcilikler, Başkonsolosluklar, kamu kurumlarının yurt dışı temsilcilikleri staj teklifi sunabiliyor.

Gelecek senelerde farklı seviyelerde eğitim alan gençlere de aynı imkanları ulaştırmayı hedefleyen programda bu yıl organize sanayi bölgelerindeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu öğrencileri de başvuru yapabilecek.

Böylelikle, genç istihdamında önemli bir paya sahip olan KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu nitelikteki insan kaynağına ulaşması kolaylaşacak, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitim alan öğrencilerin istihdam edilebilirliklerinde kritik öneme sahip staj imkanlarına erişebilmeleri desteklenecek.

Staja başlayan tüm öğrencilerin yasal hakları gözetilerek, sigorta ve staj ücretleri 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun 25'inci maddesi kapsamında ödenecek.

Yeteneğe uygun staj imkanı

Ulusal Staj Program'ına başvurular, e-Devlet entegrasyonu ile çalışan milli dijital platform "Kariyer Kapısı" üzerinden gerçekleştiriliyor. Yurt içinde ve yurt dışında öğrenimine devam eden tüm gençler başvurularını tek tıkla yapabilecek.

Türkiye'de ilk defa öğrencilerin değerleme sürecinde, başvuru sırasında paylaştıkları bilgi ve belgeler kullanılarak "akademik/mesleki", "sanatsal/sosyal" ve "sportif" yeterlilik puanları hesaplanıyor.

İşverenler staj tekliflerini yeterlilik puanlarını esas alarak gönderdiğinden, gençlerin başvuru sırasında paylaşacağı bilgi, belgeler, beceri ve yeterliliklerine uygun staj imkanlarına erişiminde önemli rol oynuyor.

Not ortalaması, bölüm, yabancı dil puanı gibi pek çok bilgi e-Devlet üzerinden doğrudan aktarılabiliyor. E-Devlet'te yer almayan çalışmalar ise sisteme yüklenecek belgeler ile beyan edilebiliyor.

Beyan usulü ile alınan belgelerin kontrol süreci ise üniversitelerin kariyer merkezleri ve ilgili kamu kurumları tarafından yürütülüyor.

Gençler, staj yapacakları kurumu seçecekler

Ulusal Staj Programı'nda değerlemeler, anlık performansı ölçen sınavlar yerine, öğrencilerin yaşam boyu sergiledikleri performans, becerilerini arttırmaya yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar ve başarıları göz önünde bulundurularak yapılıyor, her bir öğrenci için hesaplanan yeterlilik puanları profillerine ekleniyor.

Adayların profili, kimlik ve iletişim bilgileri gizlenerek işverenlerin erişim sağlayabileceği "stajyer havuzu"na aktarılıyor. Sistemde, öğrencilerin eğitim gördükleri üniversitelerin isimleri ve cinsiyet bilgilerine de yer verilmiyor.

İşverenler, adayların kişisel bilgilerini görmeden staj tekliflerini sunuyor, böylece gençler, kendilerine gelen teklifler arasından istediklerini kabul ederek "seçilmeyi bekleyen" değil, "staj yapacağı kurumu seçen" yetenekler haline geliyor.

Programa başvuru yapmak isteyen öğrenciler, duyuruları ve detayları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Ulusal Staj Programı resmi Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook hesapları (@tccbiko - @ulusalstajprg) ve resmi web siteleri (cbiko.gov.tr-kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden takip edebilecek.

#Ulusal Staj Programı
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