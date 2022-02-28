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Ukraynalı akademisyenlerden uluslararası destek çağrısı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından Ukrayna'da devam eden Rus saldırılarının ve çatışma halinin bir an önce son bulmasını dileyerek Ukraynalı akademisyenler tarafından kaleme alınan uluslararası destek çağrısını paylaştı.

Eğitim 28.02.2022, 18:51
Ukraynalı akademisyenlerden uluslararası destek çağrısı

Ukraynalı akademisyenlerin destek çağrısında şu ifadelere yer verildi:

Ukrayna Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansı Başkanı ve Ukrayna önceki dönem Eğitim ve Bilim Bakanı Serhiy Kvit, dünya genelindeki akademisyenlere Rusya Devlet Başkana Vladimir Putin'in Ukrayna'nın işgali karanına karşı durmaya davet etti.

Rusya tarafından Ukrayna'da Donetsk ve Luhansk'taki bölgelere düzenlenen geniş çaplı bir askeri saldırının ve bu şehirlerin bombalanmaya başlamasının ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkede sıkıyönetim ilan etti ve ülkedeki yükseköğretime tümüyle ara verildi. Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan askeri müdahale ile birlikte, Ukrayna üniversitelerindeki öğrenci ve personele bir sonraki duyuruya kadar evde kalmaları duyuruldu.

Kvit, "Durumun artık saldırganlık boyutunda bir tehdit olmadığını, Ukrayna'da askeri birliklerin, havaalanlarını, barış içinde olan şehirlerin bombalandığı gerçek bir savaş olduğunu" dile getirerek, Rus tankların Ukrayna'ya girdiğini ve Putin'in askerlerinin Ukrayna şehirlerini ve kasabalarını ele geçirmeye çalıştığını vurguladı.

Bu durumda, pek çok öğrenci ve öğretim üyesi acilen yerlerini terk etmek zorunda kaldılar, Ukrayna'nın çeşitli yerlerinde elektrik ve internet bağlantısı kesilmekte, bu dulum herhangi bir okulun veya üniversitenin faaliyetlerinin tümüyle durması anlamına gelmektedir. Kiev-Mohyla Ulusal Üniversitesi'nde profesör olan Kvit, bu savaşın, işgale karşı koymaya çalışan Ukraynalı askerler ile birlikte çocukların ve sivillerin de öldürülmesi ile son bulacağını belirtti. Kvit'e göre, akademi bu duruma ve savaşa sessiz kalmamalı ve akademisyenler, Avrupa'nın 20. yüzyıl tarihini, İkinci Dünya Savaşı'nın ve geçmişteki savaşların Avrupa ve dünya üzerindeki sonuçlarını en iyi bilen kişilerdir.

Avrupa'daki ve dünya genelindeki tüm üniversitelerin ve üniversitelerdeki akademik kuralların, Avrupa'da ve dünyada barış, güvenlik ve demokrasi temellerinin yıkıldığı Putin rejimine karşı Ukrayna'nın yanında yer almaları için ciddi öneme sahip bir çağrı yapılmalıdır. Akademinin ortak görevinin demokrasiyi savunmak olduğu belirtilerek, dünya genelindeki akademisyenlerin, uluslararası kurum ve kuruluşlara, hükümetlere, meslektaşlarına barış konusundaki mesajlarını duyurmaları beklenmektedir.

İşgal Kararına İlişkin Alman Rektörlerin Tutumu...

Seieneefflusiness'ın yayınladığı bildiride, Alman hükümetinin, ülkedeki üniversitelere Rusya ile akademik ilişkileri dondurmaları yönünde talimat verdiği belirtilmektedir. Ayrıca, Avrupa Birliği'nde, Putin'in emri ile başlatılan Ukrayna işgali kararının ardından, Rusya'nın Avrupa Birliği kapsamındaki araştırma ağlarından ve çalışma gruplarından çıkartılmanı tartışılıyor. Alınan Rektörler Konferansı (HRK) Başkanı Peter-Andre Alt, Almanya Dışişleri Bakanlığının Rusya ile akademik ilişkilerin ve özellikle bilimsel projelerin dondurulması yönünde tavsiye kararı aldığını aktardı. University World News'te yaptığı açıklamasında, Alt, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesini sert bir şekilde kınadı. Bugün yaşanılanların çok vahim olduğunu, akademik dayanışmanın tüm Ukrayna halkı ve ülkede bulunan üniversiteler için çok önem arz ettiğini belirtti

Ukraynalı bilim insanlarının ve öğrencilerin can güvenliği ve içinde bulundukları durum konusunda çok endişeli olduklarının altını çizen Alt, Alman üniversitelerinin imkânlara ölçüsünde onlara yardımcı olacağını ve bu işgalin Almanya-Rusya arasındaki bilimsel ilişkilere ciddi zarar vereceğini öngördüğünü vurguladı. Savaşın sonuçlarının bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Bu savaş, Almanya ile Ukrayna yükseköğretimleri arasında geliştirecek işbirliklerini ve iki ülke ilişkilerini etkileyecektir. Ukrayna, Almanya'daki uluslararası öğrenciler arasında önemli bir yere sahiptir. Almanya'daki üniversiteler artık ekstra bir zorlukla karşılaşacaklar, binlerce Ukraynalı öğrencilerin ve geride bıraktıkları ailelerinin can güvenliğini de önemsemek zorunda kalacaklar.

Her iki ülkedeki üniversiteler kurumsal olarak çeşitlilik göstermektedir. Alınan Akademik Değişim Servisi (DAAD) gibi akademik kuruluşlar ve hükümet ile koordineli olarak HRK, Ukrayna ve Rusya ile eğitim ve araştırma ilişkilerinin nasıl sürdürülebileceğini, özellikle bu ülkelerde yükseköğretimin nasıl yeniden şekillendireceğini ve yeni akademik olanaklara araştırmak durumundadır. HRK, 2021 yaz döneminde 8 bin 200'den fazla Ukraynalı öğrencinin Alman Üniversitelerinde okuduğunu açıkladı. Ukrayna ile işbirliklerine bakıldığında, an itibari ile 113'ö Almanya'daki üniversiteler ve 89'u Ukrayna'daki üniversitelerin yer aldığı 257 ortak işbirliği proje bulunmaktadır.

AB'nin Tutumu...

24 Şubat Perşembe günü yapılacak Avrupa Konseyi toplantısında, Rusya'nın uluslararası araştırma kuruluşlarına katılımın engellenmesi dâhil yeni yaptırımlar tartışılacak. 800'den fazla üyesi bulunan Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA), Twitter'dan yaptığı açıklamada, EUA'nın, Ukrayna'da 26 üyesinin bulunduğu ve bu üyeler ile dayanışma içinde oldukları ifade edildi. EUA'nın Ukrayna'daki üyeler ile iletişim halinde kalarak bu zor ve sıkıntılı durumda gereken her türlü desteği sağlayacağı vurgulandı. Barış ve işbirliğine tamamen bağlı kalan EUA'nın bu krize hızlı bir şekilde son verilmesini umduğu belirtildi.

Son gelişmeler ışığında, Rusya, 21. yüzyılın medeniyet timsali Avrupa Devletleri Topluluğundan çıkarılıyor.

Çek Rektörler Konferansı tarafından Rusya'nın işgal eylemleri ve saldırı politikalar şiddetle kınandı. Konferans'ın yaptığı açıklamada, her bağımsız devletin, kendi geleceği ve hedefleri hakkında demokratik kararlar alma hakkına sahip olduğu belirtildi. Rusya, başlattığı bu savaş ile sadece uluslararası hukuku değil, aynı zamanda Avrupa'nın tüm ilkelerini ve Avrupa ülkeleri arasındaki barışı ayaklar altına almakta. Avrupa ile ortaklık geliştiren ve müttefik olarak işbirliği içinde olan Çek politikacılara, Rusya'nın saldırgan eylemlerine karşı hızlı ve kararlı bir biçimde tepki göstermeleri ve aktif, ön alıcı aksiyonlar geliştirmeleri çağrısında bulunuldu. Çek üniversiteleri tarafından yapılan açıklamada, zor şartlar altında bulunan başta öğrenciler olmak üzere akademisyenlere ve Ukrayna vatandaşlarına yardım sağlanması konusunda gerekli tüm çalışmalara aktif olarak katılmaya hazır oldukları belirtildi.

İspanyol Üniversiteleri Rektörler Konferansı (CRUE), Ukrayna'nın akademik kurumlarına, üniversite camiasına ve ülkede bulunan tüm vatandaşlara bu zor zamanlarda destek vereceklerini ve dayanışma içerisinde olacakları açıklandı. Yapılan açıklamada, şiddetin bitmesini ve han, yeniden tesis edilmesini istedikleri vurgulandı.

Küresel Öğrenci Forumu, Avrupa öğrenci Birliği ve ~yıla öğrenci Birliği; barış, halkın güvenliği ve önem arz eden uzlaşma konularında ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride, eğitim görme haklanın, insan hakları kapsamında temel bir yeri olduğu, insanların eğitimlerini ve geçim kaynaklarını tehlikeye atacak silahlı çatışmaların tehdit olarak görülmesi gerektiği ve insanların özgürce yaşayabilecekleri ortamın korunmasının önemli olduğu yönünde uyanlar ifade edildi.

Rusya'nın saldırgan tutumundan ve başlattığı savaştan zarar gören Ukrayna'daki ve komşu bölgelerdeki Ukrayna halkı, akademisyenler ve öğrenciler ile dayanışmanın önem arz ettiği belirtildi.

#ukraynalı akademisyenler #savaş #yekta saraç
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