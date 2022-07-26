TÜBİTAK’tan İZÜ öğrencilerine destek

İZÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Metin’in danışmanlığında öğrencilerimizin hazırladığı iki proje TÜBİTAK tarafından destek alacak.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğrencilerinden Ayşenur Orakçı tarafından hazırlanan projede ülkemizdeki küflü peynirler incelendi. İZÜ’lü Gülcan Oruç, Safıye Erdem, Nazlı Betül Sevımler ise siyah havuç turşusunu inceledi. Yapılan çalışmalar ile incelenen gıdaların üretimi ve tüketimine katkı sağlanması hedefleniyor.

Proje detayları ve amaçları aşağıdaki gibidir:

Aysenur Orakcı: Türkiye küflü peynirlerinden elde edilen Penicllium roqueforti izolatlarının mikofenolik asit biyosentez geni mpaC'deki delesyon varlığı yönünden incelenmesi

Proje, küflü peynirlere klasik yeşil rengi veren küf olan Penicillium roqueforti ile ilgilidir. Bu küf türü bir mikotoksin olan mikofenolik asit üretebilmektedir. Dünya küflü peynirlerinin bazılarında mikofenolik asit üretiminde görev alan biyosentez genlerinin birinde (mpaC) 174 baz çiftlik (bp) bir delesyon tespit edilmiştir. Bu delesyona sahip izolatların mikofenolik asit üretiminin tespit edilebilir seviyenin altına indiği saptanmıştır. Projede Türkiye küflü peynirlerinden izole edilmiş 120 P. roqueforti izolatında bu delesyonun var olup olmadığı incelenecektir. Elde edilen sonuçlar, Türkiye izolatlarının dünya üzerindeki hangi peynir izolatlarına yakın olduğunu gösterecek, küflü peynirlerimizle ilgili daha fazla bilimsel bilgi edinmemizi sağlayacak ve yayınlandığında peynirlerimizin tanıtımına katkı sağlayacaktır.

Gülcan Oruç, Safıye Erdem, Nazlı Betül Sevımler: Siyah Havuç Tursusu Üretimi, Bazı Kalite Parametreleri ile Antioksidan Kapasitesinin Belirlenmesi

Siyah havuç antioksidan aktivitesi oldukça yüksek olan sağlıklı bir gıdadır. Siyah havuç taze olarak salatalarda tüketilebildiği gibi, şalgam gibi bazı ürünlere de işlenmektedir. Siyah havuçtan elde edilebilecek bir başka ürün olan turşu ile ilgili literatürde yeterli bilimsel veri bulunamamıştır. Projemizde siyah havuç turşusunun üretimine yönelik bir metot geliştirmek, mikrobiyolojik, kimyasal ve duyusal özellikleri ile antioksidan aktivitesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmamızdan elde edilecek veriler, yeni yapılacak olan araştırmalara ve projelere bilimsel kaynak sağlayacaktır. Aynı zamanda, siyah havuç turşusunun üretim ve tüketiminin yaygınlaşmasına katkıda bulunması beklenmektedir.