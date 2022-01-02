Trabzon Üniversitesine 25 akademisyen alımı yapılacak
Trabzon Üniversitesine fakültelerde ve yüksekokullarda istihdam edilmek üzere 25 akademisyen alınacak.
Eğitim 02.01.2022, 22:17
Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Fatih Eğitim Fakültesinde 1 profesör, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda ise 1 doçent görevlendirilecek.
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesine 8, Hukuk Fakültesine 5, Çarşıbaşı Meslek Yüksekokuluna 2, Tonya Meslek Yüksekokulu, Spor Bilimleri ile Güzel Sanatlar ve Tasarım fakültelerine ise birer doktor öğretim üyesi atanacak.
Tonya Meslek Yüksekokuluna 2, Şalpazarı Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesine de birer öğretim görevlisi alınacak.
Başvurular, Trabzon Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı veya Genel Sekreterlik Yazı İşleri Birimine 14 Ocak'a kadar yapılabilecek.
Kaynak: AA
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