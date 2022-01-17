Tokat'ta eğitime bir gün ara
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün eğitime ara verildi.
Eğitim 17.01.2022, 09:43
Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu anlatıldı.
Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde bugün resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime ara verildiği duyuruldu.
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|32
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|24
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|23
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|23
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|20
|22
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|20
|20
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|20
|19
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|31
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|20
|28
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|21
|23
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|20
|22
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|19
|19
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|19
|14
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|21
|13
|19. Newcastle
|20
|12
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|17
|11
|Takımlar
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|49
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|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
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|20
|33
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|20
|33
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|20
|32
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|31
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|21
|29
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|28
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|20
|20
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|20
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|20
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