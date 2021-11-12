TED'den 'yüz yüze eğitim' için öneri
Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı salgın sürecinde okullarda yüz yüze eğitimin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için ikili eğitimin uygulanması önerisinde bulundu.
Eğitim 12.11.2021, 12:00 12.11.2021, 12:09
TED okullarının vakıf başkanları, şirket yönetim kurulu başkanları ve kurucu temsilcileri ile her yıl yapılan değerlendirme toplantılarının 16'ncısı Edirne TED Okullarının ev sahipliğinde başladı.
Pehlivanoğlu, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, 1928'de kurulan TED'in Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim alanındaki ilk STK olduğunu, 40 okulunda binlerce öğrenciye burs veren bir kurum olduğunu söyledi.
Amaçlarının Türkiye'de dokunulmadık çocuk bırakmamak olduğunu belirten Pehlivanoğlu, "Bu ülkenin değerleriyle, inancıyla ve kültürüyle, Cumhuriyetin kazanımı olan değerlerle 21. yüzyılda diğer ülkelerle mücadele edecek nesiller yetiştirmek gayretindeyiz." dedi.
Kaynak: AA
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