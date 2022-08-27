Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları başladı
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesinde "2022 Temmuz Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih Başvuruları" duyurusu yayımlandı.
Eğitim 27.08.2022, 17:41
MEB sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları, 31 Ağustos'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
Buna göre, sözlü sınav sınavdan 60 ve üstü puan alan adaylar, tercih başvurularını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle, e-Devlet sistemi üzerinden yapabilecek.
Adaylar en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Bu şekilde tercihte bulunanların, tercih dışı seçenek olarak, "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum", "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum" seçeneklerinden birinin mutlaka işaretlemesi gerekiyor.
Adayların tercih başvuruları için sistem 31 Ağustos, saat 16.00'a kadar açık olacak, atamalar ise 1 Eylül'de gerçekleştirilecek.
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