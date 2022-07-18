Sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvuru süreci başladı

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular açıldı. Adaylar, başvurularını 26 Temmuz'a kadar yapabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için takvim işlemeye başladı.

Ön başvuru süreci 26 Temmuz'a kadar sürecek.

Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos'ta olacak, sonuçlar 16 Ağustos'ta ilan edilecek.

Adaylar, tercihlerini 27-31 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek. Atama sonuçları 1 Eylül'de açıklanacak.

Atama başvurularında 2021 KPSS puanı referans alınacak.