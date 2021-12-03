Son itiraz tarihi 7 Aralık

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin geçen hafta sonu yapılan 2021-2022 güz yarıyılı ara sınavına katılan öğrenciler, sonuçlara itiraz edebilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, AÜ Açıköğretim Sistemi'nin 27 ve 28 Kasım'da yapılan ara sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar öğrenci otomasyonu üzerinden 7 Aralık Salı günü saat 17.30'a kadar yapılabilecek.

Kovid-19 tedbirleri alınarak Türkiye'de 81 il, 29 ilçe ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 111 sınav merkezinde 4 oturumda gerçekleştirilen sınavın sonuçları dün akşam açıklanmıştı.