Psi'Kariyer Sohbetleri'nde istikrarlı bir hayatın ipuçları konuşuldu

Psikoloji Kulübü'nün yetkin konukları ağırlayıp tecrübe paylaşımı atmosferine olanak sağladığı Psi’kariyer buluşmalarının üçüncü etkinliği, psikoloji alanında doktora öğrencisi Saliha Büşra Selman Adıyaman’ın katılımıyla 30 Kasım Çarşamba günü gerçekleşti. Wisconsin-Madison Üniversitesi'nde İnsan Gelişimi ve Aile Çalışmaları programında doktora yapan Saliha Büşra Selman Adıyaman’ın akademik hayatından deneyimlerini aktardığı program öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Katılımcıların sorularıyla şekillenen etkinlikte “Her şeye yetişmek zorunda değiliz, önceliklerimizi belirlemeli ve sağlam bir plan hazırlayıp harekete geçmeliyiz.” diye söze başlayan Saliha B. Selman Adıyaman, elimizden birçok iş geldiği gibi yapamadığımız ve başarısızlıkla sonuçlanan işlerin de olduğundan bahsetti. Bir öncelik sıralaması yapmanın ve iyi bir planlama sonrasında aksiyona geçmenin insanı yaptıkları konusunda tatmin ettiğini belirten konuşmacı, hayatta önceliklerimizi belirlememizin ne kadar önemli olduğunun altını çizdi.

Parçaya Değil Bütüne Odaklanmalıyız

Saliha Selman Adıyaman, bir işe başlarken o iş hakkında yalnızca bir duyguya odaklanmak yerine sürecin tamamını görmek için çalışmamızı tavsiye ederek “Başında çok heyecan duyduğumuz, motive olarak başladığımız işlerde zamanla umutsuzluğa düşüp bu heyecanımızı yitirebiliriz. Bazen de hiç heyecan duymadığımız işleri sonuna kadar götürüp geriye baktığımız zaman ancak heyecan verici anları fark edebiliriz. Aynı anda hissettiğimiz birçok duygu, bir sürecin tamamını görebilmemizi engeller.” diye konuştu. Bu duygulara kapılmak yerine resmin bütününün anlattığı hikâyeye odaklanmamızı öneren konuşmacı, kendi yaşamından kesitlere de yer vererek istikrarlı bir hayatın önemli noktalarını vurguladı.