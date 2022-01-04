Prof. Dr. Yekta Saraç: 'YÖK 100/2000 Doktora Projesi'yle geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek hedeflenmiştir'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Yekta Saraç, projenin kapsamı ve hedefleri hakkında sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu;

Bilindiği üzere 2016 yılında “Akademide Türkiye'nin prestij projesi” olarak hayata geçirilen YÖK 100/2000 Doktora Projesi ile üniversitelerde ve endüstride “geleceğin bilim insanlarını ve araştırmacılarını” yetiştirmek hedeflenmiştir.

Bu projedeki doktora programlarının pek çoğunu liyakat ve ehliyet temelinde “geleceğin mesleklerini” düşünerek ilk defa açmıştık. 5000 değerli bilim insanı namzedinin dahil olduğu bu proje Kalkınma Planında da yer almıştır.

Aşağıdaki tercüme, bu proje ile de ilişki kurulabilecek şekilde; sadece akademide değil iş dünyasında da niteliğin yükseltilmesinde önemli bir unsur olan “doktoralı insan gücü”nün çok özel bir vizyonla ele alınması gerektiğini bu alandaki karar alıcıların dikkatine sunuyor.

Prof .Dr. Yekta Saraç'ın projeyle ilgili paylaştığı tercüme şu şekildedir;