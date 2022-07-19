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Prof. Dr. Nevzat Tarhan'dan üniversite tercihi yapacak adaylara tavsiyeler

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Tarhan üniversite adaylarının meslek seçimi ve tercihlerine ilişkin olarak, "Üniversiteyi seçerken de vizyon sahibi bir üniversite olmasına dikkat edilmelidir" dedi.

Eğitim 19.07.2022, 17:33
Prof. Dr. Nevzat Tarhan'dan üniversite tercihi yapacak adaylara tavsiyeler

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, üniversite adaylarının meslek seçimi ve tercihlerine ilişkin, "Adayların başarı sıralarını iyi bilmeleri gerekir. Ayrıca, seçmek istedikleri mesleği belirlemeleri gerekir. Burada en çok sevdiklerini en üste almalılar. Muhakkak öncelik piramidi yapsınlar." ifadelerini kullandı.

Üsküdar Üniversitesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Tarhan, tercihlerin başarı sırasına göre yapılması gerektiğini belirtti.

Tarhan, "Adayların başarı sıralarını iyi bilmeleri gerekir. Ayrıca, seçmek istedikleri mesleği belirlemeleri gerekir. Burada en çok sevdiklerini en üste almalılar. Muhakkak öncelik piramidi yapsınlar. Hepsinin piramitleri olsun. En yukarıda en çok istedikleri olsun. Altlara daha az istediklerini koyabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Adayların sevmediği, ilgi duymadığı ve katiyen yapamayacağını düşündüğü meslekleri yazmaması gerektiğini aktaran Tarhan, "Ondan sonra adaylar boşuna zaman kaybettiklerini düşünüyor. Tercihlerini yaparken derecelendirme yapsınlar. Çünkü dört dörtlük, yüzde 100 tercih olamayabiliyor. İkinci dereceden A, B, C planları yapsınlar. Bu sıralamayı yaptıktan sonra mesleğe yüklenen anlama dikkat etsinler." ifadelerini kullandı.

Tarhan, mesleğin cilt gibi değil, elbise gibi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Cildimizi değiştiremeyiz. Ama elbisemiz değişebilir. Mesleğe fazla anlam yükledikleri zaman dünyayı onun gibi algılıyorlar. Kaygıları çok artıyor. Bu kadar kaygıya gerek yok. Sevdiği meslekte çalışmak insanın hayatında en önemli şükür sebebidir. Böyle durumlarda aday arkadaşlarımın muhakkak B ve C planları olsun.

Bir meslektaşım ailesinin isteği üzerine tıbba giriyor. Tıpta da öyle bir alan seçiyor ki fizik ve tıpı birleştiren bir alan seçiyor. Bununla ilgili birçok uluslararası başarısı oluyor. İnsanın böyle durumlarda bazen isteklerine yorum getirmesi gerekiyor. Bu nedenle meslek seçiminde gençlere en büyük tavsiyemiz mesleklerini hayatının vazgeçilmezi ve yaşam tarzı gibi algılamasınlar."

- "Özellikle erkeklerde meslek seçiminin bir yaşam tarzı olarak algılanıyor"

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, meslek seçiminde kimi zaman yapılan en büyük hatanın meslek ile yaşam tarzının karıştırılması olduğunu aktararak, "Harp okulunda askerlik 'yaşam tarzı' diye öğretilirdi. Askerde komutan olan evde de komutan oluyordu. Komutan eşleri komutan oluyordu, komutan çocukları komutan oluyordu. Evde komutanlık olmaz ki... Evde babasın sen. İş ve meslek rolünü karıştırtmaya sebep oluyor. Bireyler evdeki rolleriyle mesleklerini karıştırmamalı. Kişi, mesleğini en iyi şekilde yapmalı ama evdeki rollerini de ihmal etmemeli. İyi bir anne ve baba da olmalı." ifadelerini kullandı.

Özellikle erkeklerde meslek seçiminin bir yaşam tarzı olarak algılandığını, evliliğin ve çocukların ihmal edildiğini belirten Tarhan, "Günlük yaşamda çok örneklerini görüyoruz. Konfüçyüs'e neden çok çalıştığını sormuşlar. O da ‘Ben çok çalışmıyorum ki sevdiğim işi yapıyorum’ demiş. İnsan sevdiği işi yapınca yorulmuyor. Yani burada genç arkadaşlarımızın sevdikleri işi seçmeleri çok önemli. Sevmedikleri bir bölümü ve alanı tercih etmesinler." değerlendirmesinde bulundu.

Adayların meslek seçimi ve tercihi yapmadan önce üniversiteleri ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulunan Tarhan, şunları kaydetti:

"İmkanları varsa üniversiteleri ziyaret ederek hocaları görsünler. Üniversitedeki altyapıyı görsünler. Bu üniversitelerin vizyonuna baksınlar. Bu üniversite yüksek lise gibi çalışan üniversite mi yoksa meslek yeterliliği oluşturmayı hedeflemekte midir? Üniversitenin ilk görevi meslek sahibi yapmaktır. İkincisi, AR-GE yapmaktır. Üçüncüsü, toplumu bilgilendirme vazifeleridir. Dördüncüsü de bilgilerin ürüne dönüşmesini sağlayan desteği var mıdır? Örneğin, teknoloji transfer odası var mıdır? Bunlara mutlaka bakılmalıdır. Bunlara sahip olan üniversite, muhteşem bir vizyon sahibi üniversite demektir. Bu nedenle üniversiteyi seçerken de vizyon sahibi bir üniversite olmasına dikkat edilmelidir."

- "Üniversitelerin tercih danışmanlarına mutlaka başvurulması gerekiyor"

Üsküdar Üniversitesi olarak, öğrencilerine ikinci sınıfta proje kültür dersi verdiklerini bildiren Tarhan, "Üçüncü sınıfta seçmeli derslerden birini muhakkak proje dersi yapıyoruz. Üçüncü sınıfta mezuniyet dersi yaptırıyoruz ki bir projeyi öğrensinler de mezun olsunlar istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarhan, üniversite tercihi yaparken başarı sırasının göz önünde bulundurulacağını ve üniversitelerin tercih danışmanlarına mutlaka başvurulması gerektiğini belirterek, "Henüz meslek seçimi için karar vermemiş olanlar tercih robotlarından yararlanabilir. Tercih uzmanlarına meslek seçimi konusunda danışabilirler. Yanlış sıralama nedeniyle açıkta kalan adaylara rastlanabiliyor. Bu uzmanlar, bilinçli tercih konusunda adaylara yol gösteriyorlar. Öğrenci, tercihini kendi yapabilir ama mutlaka tercih danışmanının görüşünü alsın." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversite seçimi yaparken akademik kadronun yanı sıra teknolojik altyapıya da mutlaka bakılması gerektiğini kaydeden Tarhan, "Üniversiteden mezun olurken göğsünü gererek ‘Ben buradan mezun oldum’ diyebiliyor mu? Bunu söyleyebilmek önemli. Böyle bir seçim yaparken nitelikli bir üniversite, nitelikli hocaların olduğu, altyapının olduğu, vizyonu olan bir üniversite olması mutlaka göz önünde bulundurulmalı." ifadelerini kullandı.

#Üsküdar Üniversitesi #Nevzat Tarhan #yks #tercih
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